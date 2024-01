A- A+

Recife Bando invade hamburgueria no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, e assalta clientes Investida foi registrada pelas câmeras de segurança do local

Uma hamburgueria situada no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, foi alvo de criminosos na noite dessa quarta-feira (3).

Ao menos quatro assaltantes entraram no estabelecimento comercial "Parada Obrigatória", localizado na rua Cardeal Arcoverde, e abordaram os clientes.

A investida, ocorrida por volta das 20h, foi registrada pelas câmeras de segurança do local. As imagens mostram que uma mulher que estava em pé com um bebê nos braços foi uma das primeiras a ser assaltada.

Outros clientes que estavam sentados no estabelecimento também foram abordados pelo grupo, que roubou celulares e outros pertences.

Nas redes sociais, a hamburgueria informou que o um boletim de ocorrência foi registrado e que uma equipe de segurança será contratada para atender o local.

Confira nota da hamburgueria "Parada Obrigatória" na íntegra:



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Militar, que disse ter registrado a ocorrência por meio do 13º Batalhão. Informou também que enviou viaturas ao local, mas os envolvidos já haviam fugido.

"O policiamento na área é feito por Guarnições Táticas, no saturamento da área com abordagens rotineiras, bem como na ação de presença e pontos de bloqueios, atuando a fim de reforçar a segurança pública do local, ratificando a sensação de segurança da sociedade", afirmou a PM.



