ROUBO Criminosos roubam R$ 150 milhões de depósito em Los Angeles no domingo de Páscoa Caso é descrito como um dos maiores assaltos do tipo na história da cidade

O FBI e o Departamento de Polícia de Los Angeles investigam um roubo milionário a um banco do Vale de São Fernando no final de semana. Cerca de R$ 30 milhões, o equivalente a R$ 150 milhões, foram retirados de um depósito da GardaWorld, empresa canadense de segurança privada, no domingo de Páscoa. O roubo só foi descoberto na segunda-feira pela manhã.

O caso foi classificado como um dos maiores roubos da história da cidade. O local armazena dinheiro de diferentes empreendimentos da região. Segundo o Los Angeles Times, os criminosos conseguiram se infiltrar no prédio e violar o cofre sem serem detectados. O grupo teria conseguido acessar a depósito pelo telhado.

Funcionários da empresa descobriram o assalto apenas na manhã de segunda-feira. O helicóptero do canal de televisão ABC filmou um grande buraco na lateral do prédio, tampado com um pedaço de madeira. Segundo o Los Angeles Times, uma fonte confirmou ter sido feita uma tentativa de arrombar a lateral do depósito

Ao menos um alarme teria sido acionado durante a ação, mas o dispositivo não estava conectado às autoridades locais.

Ainda de acordo com a publicação, que cita fontes ligadas à investigação, poucas pessoas tinham conhecimento das grandes somas de dinheiro guardadas no local. A empresa responsável pelo depósito ainda não se manifestou sobre o assalto.

