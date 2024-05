A- A+

RIO DE JANEIRO Criminosos utilizam IA para aplicar golpe do falso pagamento em clientes de sites de anúncio Vítima pagou R$ 2 mil à quadrilha que, ao se passar por um comprador, exigiu um valor de seguro para transportar uma penteadeira do RJ até SP; polícia investiga o caso

Há uma semana, Rosário (nome fictício) decidiu anunciar a venda de uma penteadeira na OLX, plataforma online de comércio eletrônico. No anúncio, ela acrescentou diversas fotos, informações sobre o móvel de madeira com espelhos de cristais e valores de venda. Tudo para torná-lo mais atraente à negociação. No entanto, a qualidade da mercadoria divulgada chamou a atenção, não apenas de clientes, mas, também, de criminosos que se aproveitaram da oferta para aplicar o golpe do falso pagamento.

Usando uma ferramenta de Inteligência Artificial Generativa — capaz de gerar texto e imagens —, o suposto comprador, que é, na verdade, um fraudador, fingiu ter realizado o pagamento do produto sem ter realmente pago por ele. Enviando à vítima falsos comprovantes. Rosário recebeu, então, um terceiro e-mail da plataforma, informando que, para finalizar a venda, seria necessário efetuar um pagamento de um seguro obrigatório para que a penteadeira pudesse ser entregue no endereço indicado: um local em São Paulo.

— Anunciei uma penteadeira antiga e recebi uma ligação de uma pessoa muito interessada. Dez minutos depois, recebi um e-mail da plataforma dizendo: "parabéns, sua escrivaninha acaba de ser vendida". Achei estranho porque não coloquei o meu telefone no site, só coloquei o meu email. Mas, como as mensagens pareciam reais, segui com a negociação — explicou Rosário, que passou dois dias negociando com uma suposta compradora que estaria interessada na penteadeira para presentear a filha de 15 anos.

Durante as conversas pelo WhatsApp, a mulher chegou a mandar áudios explicando à vítima que morava em São Paulo e que o móvel "era perfeito para o que ela estava procurando".

Tática para atrair as vítimas

A tática de atrair clientes para fora da plataforma e negociar a mercadoria com as vítimas, geralmente, por email ou telefone, é muito utilizada neste tipo de golpe. O criminoso induz a vítima a sair do site para que as empresas não consigam emitir alertar de segurança para o usuário. A prática é chamada por especialistas de engenharia social, onde o golpista estuda o perfil da vítima e seus interesses para depois cometer o crime. Exatamente como aconteceu com Rosário que passou dias negociando com uma pessoa que acredita ser uma compradora.

Pagando por QRCode

Os criminosos encaminharam para a vítima por e-mail um e-mail com o QR Code (uma espécie de código de barras digital) para facilitar a transação bancária e agilizar o golpe. Em todas as mensagens, a logomarca da plataforma e até mesmo uma mensagem de segurança no final dos e-mails tornavam a conversa mais realista.

— A todo momento, eu acreditava estar falando com um funcionário da plataforma. Era difícil entender que se tratava de um golpe. O criminoso e falso comprador se passou por uma mãe de adolescente interessada na compra para a filha de 15 anos. Tudo parecia muito real. Não consigo acreditar que fui ingenua a esse ponto — lamentou a vítima, que perdeu R$ 2 mil em transferências bancárias.

O caso foi registrado na delegacia do Leblon e a vítima retirou o anúncio do ar assim que percebeu que tudo não passava de um golpe. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão do governo do Rio, crimes de estelionato apresentaram aumento inédito — e este salto foi impulsionado pela tecnologia. O ISP levantou, há nove anos, 201 registros de golpes em ambiente virtual no estado. Em 2023, o número total saltou para 11.485 casos.

Procurada, a OLX ainda não se manifestou.

Como se prevenir do golpe

Com o aumento das transações bancárias digitais, hoje o fraudador faz um falso comprovante de depósito com os dados da vítima e o envia por e-mail ou aplicativo de mensagens, fazendo a pessoa acreditar que o valor já foi depositado e entregue o produto da venda.

Só entregue o produto após a confirmação do depósito em sua conta bancária ou carteira digital.

Mantenha a conversa pelos chats das plataformas e evite negociar por aplicativos de mensagens.

Desconfie de mensagens ou e-mails que simulem comunicados oficiais das empresas, verifique o domínio do e-mail (xx@nomedaempresa) e verifique sempre o status da negociação no site ou aplicativo da empresa.

Ao realizar compras em lojas pouco conhecidas, verifique se a loja existe mesmo e pesquise a reputação da loja na internet.





Como funciona o golpe do falso pagamento?

O fraudador que está aplicando o golpe do falso pagamento entra em contato com o anunciante para “comprar” o produto e, em seguida, solicita o endereço de e-mail ou telefone do vendedor dando a entender que isso é necessário para a conclusão da negociação. Depois de conseguir o contato, a fraude ocorre da seguinte forma:

O fraudador envia um falso comprovante em nome da empresa responsável pelo meio de pagamento, com características e cores muito parecidas com as da plataforma e com detalhes como, por exemplo, dados cadastrais e do cartão de crédito, valor e endereço de entrega: todos inexistentes, na realidade.

Após o envio do aparente comprovante, o “comprador” começa a pressionar para que o anunciante envie o item.

Em alguns casos, o fraudador chega a dizer que o vendedor terá que pagar por taxas dessa entrega caso queira cancelar a compra do produto ou, se você não pagar a taxa, não receberá o valor na conta. Lembre-se: o vendedor nunca precisa pagar por taxas relacionadas à entrega do produto.

— A prevenção é ainda a melhor solução para um ambiente online mais seguro. Para além das soluções de tecnologia, é fundamental educarmos digitalmente a população. Os golpistas agem principalmente por engenharia social, ganhando a confiança das vítimas para conseguir dados e valores e para migrarem para plataformas menos seguras. Ajudar a população a entender como funciona o ambiente online e como se prevenir dos golpes é o primeiro passo para reduzirmos os golpes no ambiente virtual — explica Beatriz Soares, vice-presidente de Produtos da OLX.

Veja também

DOENÇA VASCULAR Síndrome de May-Thurner pode causar complicações graves, alerta médico