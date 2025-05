Criptomagnata exalta "genro herói" e vizinho com extintor que impediram sequestro de herdeira

A- A+

Magnata francês do mundo das criptomoedas, Pierre Noizat elogiou nesta sexta-feira seu genro "heroico" e um vizinho "armado" com um extintor de incêndio por frustrarem a tentativa de sequestro de sua filha grávida e seu neto pequeno.

A tentativa de sequestro desta semana foi o ataque mais recente a um trader de criptomoedas em Paris, levando outro proeminente empresário de criptomoedas a instar as autoridades a tomar medidas contra o crime na França.

O ministro do Interior, Bruno Retailleau, realizou uma reunião de emergência com líderes do setor nesta sexta-feira, e a pasta anunciou planos para reforçar a segurança.

Na manhã de terça-feira, quatro homens mascarados atacaram a filha de Noizat, CEO e cofundador da Paymium, uma plataforma francesa de câmbio de criptomoedas, bem como o marido dela e o filho do casal, no badalado 11º distrito da capital francesa. Os três sofreram ferimentos leves e foram levados ao hospital.

Vídeos gravados por vizinhos e testemunhas mostram como os agressores agiram com violência, arrastando a mulher para o meio da rua. No meio do confronto, um dos agressores deixou cair uma arma no meio da rua antes de fugir rapidamente no veículo.

Noizat elogiou seu genro "herói" e o homem que usou um extintor de incêndio vermelho contra os agressores, dizendo que a ação foi "exemplar".

— Estou impressionado com sua resiliência e coragem. Seguiu o instinto. É impressionante — disse Noizat à emissora BFMTV, acrescentando que seu genro lutou contra os agressores com a ajuda de vizinhos. — Eu os admiro.

De acordo com imagens de vídeo, o casal resistiu, e o genro foi espancado com "objetos contundentes", disse uma fonte policial. Ele ficou com cortes pelo corpo, sem gravidade. Noizat disse que sua filha estava "tão bem quanto se poderia esperar".

— Ela é muito forte — destacou.

A cena causou comoção entre pessoas que passavam, que tentaram, sem sucesso, socorrer as vítimas e impedir a fuga dos suspeitos. Horas depois, as autoridades localizaram o caminhão usado pelos sequestradores em uma rua próxima, no mesmo distrito.

O Ministério Público de Paris ordenou que a equipe anticrime inicie uma investigação para encontrar os responsáveis pela tentativa de sequestro. Até o momento, nenhuma prisão foi relatada em conexão com o incidente.

Veja também