Clima Crise climática 'abriu as portas do inferno', diz chefe da ONU O encontro foi surpreendido pelo anúncio do Reino Unido de que recuará em seu objetivo de alcançar a neutralidade de carbono até 2050

A crise climática provocada pela atividade humana “abriu as portas do inferno”, declarou nesta quarta-feira (20) o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, na Reunião de Cúpula da Ambição Climática, de qual não participou dos Estados Unidos e da China , os dois países que mais poluem.

Secas, inundações, temperaturas sufocantes, incêndios históricos: "A humanidade abriu as portas do inferno", como mostrou "os efeitos horríveis do calor terrível", disse Guterres na reunião, cujos participantes são os alunos da luta contra as mudanças climáticas.

O encontro foi surpreendido pelo anúncio do Reino Unido de que recuará em seu objetivo de alcançar a neutralidade de carbono até 2050.

Apesar da multiplicação e intensificação dos eventos climáticos extremos, as emissões de gases do efeito estufa aumentam. O futuro "não está decidido, cabe aos líderes como vocês escrevê-lo", Alfinetou Guterres.

"Ainda podemos limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C e construir um mundo de ar limpo, empregos verdes e energia limpa e acessível para todos." Do contrário, o planeta se dirige para um aumento da temperatura de 2,8°C, alertou.

Cerca de 30 delegações participaram do encontro na ONU. Entre os presentes estavam União Europeia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Espanha, Canadá e África do Sul, além de muitos países que estão na vanguarda contra o impacto do aquecimento global, como Barbados, Samoa e Tuvalu. O secretário-geral também chamou o governador da Califórnia e a prefeitura de Londres.

Setor minoritário poderoso

Para o presidente do Chile, Gabriel Boric, o problema são algumas multinacionais e o capital financeiro, "um setor minoritário, mas muito poderoso, da sociedade, que não se submete às regras democráticas nem aos acordos" .

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, apontou que a solução passa por "desligar as grandes chamadas no norte (Estados Unidos, Europa, China e Índia) e revitalizar as esponjas do sul", para de subsidiar os combustíveis fósseis, e financiar a adaptação dos países pobres e a redução, o que "só será possível melhorar se reestruturarmos o sistema financeiro global".

O chanceler alemão, Olaf Scholz, prometeu 2 bilhões de euros (10 bilhões de reais) para um fundo que financie a ação climática nos países em desenvolvimento, enquanto o Brasil afirmou que conseguirá reduzir o desmatamento na Amazônia a zero até 2030.

Correção

“Talvez seja uma boa notícia de que Biden não tenha um espaço na agenda para falar na cúpula”, comentou Catherine Abreu, da ONG Destination Zero, apontando o dedo para os planos de expansão dos combustíveis fósseis dos Estados Unidos.

"Trata-se de uma correção em relação às cúpulas anteriores, nas quais os líderes tiveram a oportunidade de tomarem para si a liderança climática no cenário internacional, enquanto perseguiam planos de expansão dos combustíveis fósseis que estão alimentando a crise climática em casa", acrescentou .

A cúpula é a reunião climática mais importante nos Estados Unidos desde 2019, quando a ativista sueca Greta Thunberg disparou seu famoso "Como se atrevem!" aos líderes mundiais.

A elegância entre os ativistas do clima aumenta, sobretudo entre os jovens, que voltaram às ruas de Nova York no último fim de semana, em uma manifestação contra os combustíveis fósseis.

O descumprimento por parte dos países ricos de suas promessas de ajuda aos países em desenvolvimento é um tema especialmente delicado nas negociações internacionais sobre o clima, uma controvérsia que estará na ordem do dia da COP28 dentro de algumas semanas.

Entre as boas notícias está a de que a Colômbia e o Panamá se somaram ontem à aliança de países comprometidos com a eliminação progressiva do carvão.

