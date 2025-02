A- A+

Estados Unidos Crise do ovo piora nos EUA, e produto desaparece das prateleiras dos supermercados Preço sobe 15% em um mês com a escassez provocada pelo surto de gripe aviária no país

A grande escassez de ovos nos Estados Unidos está ainda pior. Além da disparada no preço, o produto está sumindo das prateleiras dos supermercados do país.

Com a gripe aviária matando milhões de galinhas nos EUA, os preços subiram mais de 15% em janeiro na comparação com o mês anterior — o maior avanço desde 2015 — e 55% em relação ao ano anterior, de acordo com um relatório do US Bureau of Labor Statistics desta quarta-feira.

O salto ajudou a puxar a inflação americana para o maior patamar desde agosto de 2023. Isso é uma má notícia para os consumidores americanos que já lidam com custos mais altos desde alimentos até gás.

Os supermercados de Nova York a Chicago e Los Angeles já limitaram as compras, enquanto a Waffle House adicionou uma sobretaxa temporária de US$ 0,50 centavos por unidade de ovos.



A situação tornou-se tão grave que em um movimentado supermercado da rede Whole Foods no bairro de Lincoln Park, em Chicago, as prateleiras de ovos estavam completamente vazias na noite de terça-feira, tornando redundantes os avisos de limite de compra.

— Isso não afeta apenas os padeiros e quem faz o café da manhã em casa, mas também os restaurantes que dependem de ovos — disse Elizabeth Renter, economista sênior da NerdWallet. — Vimos na semana passada que a Waffle House, um defensor de refeições noturnas e matinais baratas, está adicionando um sobretaxa ao ovo para lidar com o impacto da gripe aviária.

O preço dos ovos bateu recorde após recorde nos últimos meses, com o custo médio de uma dúzia de US$ 7,34 em todo o país em 7 de fevereiro, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Isso representa um aumento de 10% em relação à semana anterior e outro recorde histórico.

Mais de 100 milhões de galinhas poedeiras foram perdidas desde o início do surto de gripe aviária em 2022, de acordo com o grupo United Egg Producers. Isso resultou em escassez que forçou uma série de supermercados, incluindo Trader Joe’s e o Costco Wholesale a limitar as compras a uma, duas ou três caixas por cliente.

A administração Trump está trabalhando em um plano para abordar a questão da gripe aviária, disse o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, na quarta-feira, em uma entrevista à CNN.

— Muito em breve todos verão um plano para superar isso — disse ele.

A inflação aumentou 0,5% em janeiro em relação ao mês anterior, mostrou o relatório do BLS.

— Os desafios da cadeia de suprimentos podem colocar pressão ascendente adicional sobre os preços dos alimentos no curto prazo — disse Andy Harig, vice-presidente de impostos, comércio, sustentabilidade e desenvolvimento de políticas da The Food Industry Association.

Ele acrescentou:

— O impacto dos incêndios florestais no Oeste, o clima frio no Centro-Oeste e o atual surto de gripe aviária merecem ser observados nos próximos meses. Também resta saber se e como as tarifas potenciais podem afetar o preço dos alimentos e bens domésticos.

