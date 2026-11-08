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Paraguai Crise do Ueno: ex-presidente do BC paraguaio diz temer por sua vida Durante depoimento prestado ao Ministério Público, Carlos Carvallo optou por permanecer em silêncio sobre o caso Ueno Bank. Ele foi transferido para outra unidade militar por segurança

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O ex-presidente do Banco Central do Paraguai Carlos Dagoberto Carvallo, que responde a processo por quebra de confiança e outros crimes relacionados à intervenção no Ueno Bank, declarou ao Ministério Público que teme por sua própria vida e pediu que os investigadores adotassem medidas visando garantir sua segurança.

Segundo informações do jornal paraguaio ABC Color, o ex-chefe do Banco Central pediu às autoridades responsáveis pela investigação que levassem em conta sua integridade física, alegando temer pela própria vida. Diante da alegação de Carvallo, o juiz penal de Garantias, Humberto Otazú, determinou a transferência do ex-presidente do BCP para a Agrupación Especializada, unidade policial paraguaia, , por questões de segurança.

Questionado sobre ter recebido ameaças ou informações de que sua integridade física estaria em risco, Carvallo, que renunciou à presidência da autoridade monetária, não forneceu detalhes, limitando-se a reiterar que está com medo do que possa lhe acontecer.

Carvallo está detido na nova unidade desde sábado. Os demais banqueiros do Ueno detidos após a quebra do banco digital estão cumprindo prisão preventiva no Centro Nacional de Detenção, antigo presídio de Tacumbú.

As declarações do ex-presidente do BCP foram feitas durante sua audiência na sede do Ministério Público, na tarde de sábado, ocasião em que optou por permanecer em silêncio e não prestar depoimento no processo em que é investigado ao lado do ex-presidente Santiago Peña. A ação apura uma série de irregularidades que levaram à intervenção no Ueno Bank, aponta reportagem do ABC.

O jornal lembra que o ex-presidente do BCP responde a processo pela suposta prática dos crimes de lesão de confiança, administração em benefício próprio e produção de documentos públicos com conteúdo falso.

De acordo com o Ministério Público, Carvallo teria cometido essas irregularidades ao omitir documentos e relatórios de importância fundamental para revelar a real situação financeira do Ueno Bank, entre outras condutas.

Os investigadores solicitaram a prisão preventiva do ex-banqueiro justamente em razão dessa conduta, acrescenta o jornal. Segundo a acusação, o comportamento indica que, caso permaneça em liberdade, Carvallo poderá tentar destruir, alterar, esconder ou falsificar elementos de prova, representando, assim, um risco de obstrução das investigações.

O ABC lembra ainda que, ainda no sábado, o juiz Otazú também determinou a prisão preventiva do ex-presidente da República Santiago Peña, que responde a processo também por supostos crimes de lesão de confiança e administração em benefício próprio.

Entenda o caso

Na terça-feira, o banco fechou as portas e bloqueou o acesso às contas bancárias e aos investimentos dessas pessoas. O comércio do país parou. Muitas pessoas ficaram sem poder fazer pagamentos ou receber recursos. Faltou dinheiro para coisas básicas como pagar as compras do mercado ou a mensalidade da escola. Revoltados, os paraguaios foram protestar nas ruas de Assunção.

O episódio levou à prisão preventiva de oito executivos ou ex-executivos do banco e à renúncia do presidente e mais dois diretores da autoridade monetária, além de desencadear uma crise política: com a crise do banco digital, o presidente Santiago Peña renunciou ao cargo.

Na noite de sexta-feira, o Senado do Paraguai aprovou, por unanimidade, o impeachment de Peña. A decisão, na prática, afasta o ex-economista do Fundo Monetário Internacional (FMI), de 47 anos, do cargo e suspende todas as garantias constitucionais às quais teria direito se tivesse concluído o mandato ou renunciado, como uma cadeira vitalícia no Senado e foro privilegiado. Após a votação no Senado, Peña foi preso devido à crise do Ueno Bank.

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