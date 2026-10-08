A- A+

Internacional Crise habitacional, um tema central nas eleições gerais antecipadas na Espanha Estopim do descontentamento foi o despejo de Maricarmen Abascal, uma mulher de 87 anos que foi expulsa de seu apartamento em Madri onde morava há sete décadas, depois que a empresa proprietária tentou aumentar drasticamente o valor do aluguel

A crise habitacional já era uma das principais preocupações dos espanhóis, mas, há alguns dias ganhou o centro do debate político e acabou levando o presidente do Governo, Pedro Sánchez, a antecipar as eleições gerais.

O estopim do descontentamento acumulado foi o despejo de Maricarmen Abascal, uma mulher de 87 anos que foi expulsa de seu apartamento em Madri onde morava há sete décadas, depois que a empresa proprietária tentou aumentar drasticamente o valor do aluguel.

A idosa — que, após o despejo, foi internada em um hospital, onde faleceu na quarta-feira — se transformou rapidamente no rosto de uma crise que gera grande preocupação, como em outros países da Europa.

"Há anos que os aluguéis e a venda de casas viraram uma completa loucura. É impossível comprar, alugar qualquer coisa", lamenta Beatriz Blanco, trabalhadora autônoma de 37 anos entrevistada pela AFP na praça Puerta del Sol.

Nesta localidade turística no centro de Madri, centenas de manifestantes acampam há dez dias para demonstrar sua insatisfação.

Liderando o ranking mundial de cidades cobiçadas pelo mercado imobiliário de luxo em 2025 e 2026, segundo a rede Barnes, Madri conta com um parque de habitação social. Com apenas cerca de 10 mil apartamentos deste tipo para 3,5 milhões de habitantes, algumas dessas moradias são atribuídas por sorteio.

Pouca oferta

Encontrar uma casa se tornou uma missão quase impossível para pessoas com menos recursos. O salário bruto na Espanha chega a uma média de cerca de 2.460 euros (cerca de 14 mil reais) mensais, embora os salários sejam geralmente pagos em 14 parcelas.

Enquanto isso, o aluguel de um apartamento de 50 metros quadrados em Madri custava, em média, 1.170 euros (6.534 reais) mensais em setembro, segundo o portal Idealista. Isto representa quase metade do salário bruto médio, uma proporção muito distante dos 30% geralmente recomendados pelos órgãos públicos e profissionais do setor imobiliário.

Muitos espanhóis colocam as plataformas de aluguel turístico, como o Airbnb, e os fundos de investimento como responsáveis pela disparada dos preços ao comprar imóveis e reduzir a oferta para os residentes.

A crise financeira de 2008 "afundou" o setor, deixando "um milhão de empregos destruídos na construção", recorda Jorge Galindo, diretor do Centro de Políticas Econômicas da escola de negócios Esade. Desde então, "a oferta não responde", adicionou.

Em 2023, o governo de Sánchez impulsionou uma lei que previa o aumento da construção de moradias populares, um teto para os aluguéis em zonas tensionadas e sanções para os proprietários com imóveis vazios. Mas o texto não conseguiu frear a escalada dos preços, alimentando o descontentamento dos espanhóis.

Na quarta-feira, as maiores centrais sindicais convocaram uma greve geral para 11 de novembro para lutar principalmente por "melhores salários" e uma "moradia digna".

Veja também