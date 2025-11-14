A- A+

MUNDO Crise na segurança pública e aumento da violência se tornam questão central na eleição no Chile Embora o Chile seja considerado um dos países mais seguros da América do Sul, atrás apenas de Argentina e Uruguai, segundo o Global Peace Index, alguns tipos de crime têm aumentado nos últimos anos

No início do mês, Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertário), defendeu o uso da força contra delinquentes e afirmou que enviaria a El Salvador os imigrantes ilegais com antecedentes criminais. Em outubro, José Antonio Kast (Partido Republicano), um dos favoritos à presidência do Chile, prometeu um "escudo fronteiriço" e mais poder de fogo no combate à delinquência.

Em seu programa, Jeannette Jara (Partido Comunista) propôs a suspensão do sigilo bancário para enfrentar organizações criminosas. Em meio a uma crise na segurança pública, o aumento da criminalidade associada por muitos à imigração, dão o tom das eleições presidenciais deste domingo, 16.

O foco dos candidatos nessas temáticas e os discursos sobre ordem e segurança, sejam eles mais efusivos ou não, ocorrem porque ao longo dos últimos anos a percepção da sociedade em relação à violência e à criminalidade aumentou. A pesquisa Atlas Intel, divulgada em outubro, aponta que 53,1% dos entrevistados consideram a insegurança e o narcotráfico como os principais problemas do país. Já o relatório da Fundação Paz Cidadã, de setembro, mostra que 24,3% dos chilenos apresentam alto temor à insegurança. Desde 2022 esse índice está acima de 20,5%.

Doutora em Estudos Latino-Americanos pela Universidade de Chile, Alejandra Bottinelli afirma que é preciso ter cuidado em associar as questões. "É verdade que em certos tipos de delitos vemos uma maior participação de imigrantes, mas atribuir o crescimento da criminalidade a toda uma população imigrante, ilegal ou não, é uma visão distorcida. Inviabiliza o fato de que a maioria deles são pessoas trabalhadoras, honestas", ressalta. Estima-se que 337 mil imigrantes vivam irregularmente no país.



Embora o Chile seja considerado um dos países mais seguros da América do Sul, atrás apenas de Argentina e Uruguai, segundo o Global Peace Index, alguns tipos de crime têm aumentado nos últimos anos. Um relatório elaborado pelo Ministério Público do país aponta que desde 2016 existe um crescimento nas taxas de vítimas de homicídios a cada 100 mil habitantes. Há nove anos, esse índice era de 4,2 e em 2024, ele chegou a 6. Um aumento de 42,8%. Em relação aos imputados pelo delito, o documento demonstra que a maioria deles é chileno, mas atualmente, 1 em cada 5 são estrangeiros, principalmente venezuelanos e colombianos.

Além dos sequestros com o objetivo de extorsão, que aumentaram 27,8% entre 2022 e 2024 e apresentam um "crescimento continuo", segundo o Ministério Público, outro crime que tem assustado a população é o roubo de celulares. Dados da Polícia de Investigações do Chile (PDI), apontam que 2 mil aparelhos são roubados por dia e 500 mil ao ano.

No final de junho, enquanto esperava o ônibus, Carolina Valenzuela, 44, teve o seu celular roubado e o dinheiro retirado de suas contas. A chilena, que voltou a viver no centro de Santiago no ano passado, afirma que pensa em se mudar novamente. "Sempre houve delitos aqui, mas agora eles estão mais violentos. Falta uma polícia mais efetiva nas ruas", desabafa. Sem esperança, ela não acredita que o próximo(a) presidente fará grandes mudanças no combate à criminalidade. "Os candidatos abordam o tema de forma parecida. Alguns são mais extremos, é verdade, mas não vai mudar muita coisa".

Fronteiras abertas

De acordo com o Serviço Eleitoral do Chile (Servel), atualmente há 885.940 estrangeiros habilitados a votar no país, dos quais 237.827 são venezuelanos. Um levantamento realizado pelo Serviço Nacional de Migrações e pelo Instituto Nacional de Estatísticas e divulgado no início do ano, aponta que até 2023 os vizinhos sul-americanos representavam 38% do total de imigrantes no território chileno, seguidos pelos peruanos (13,6 %) e colombianos (10,9%).

Barista em uma cafeteria da rede Starbucks situada em Las Condes, região de classe média-alta de Santiago, Anthony Cedeño chegou ao Chile há sete anos acompanhando sua mãe e uma tia. "Morávamos em Puerto Ordaz, na Venezuela, e nossa situação era difícil. Minha mãe tinha uma pequena loja de reparação de impressoras e cartuchos, mas o que ela ganhava não dava para chegar ao fim do mês. Muitas vezes prestava serviços de manutenção para os militares e eles conseguiam comidas para a gente", lembra.

A adaptação de Cedeño ao novo país também não foi fácil. Estudante do Ensino Médio na época, ele conta que teve dificuldades para fazer amigos chilenos. "São incontáveis os episódios de xenofobia que sofri. Hoje já convivo melhor com isso e posso até dizer que a maioria dos meus amigos são do Chile", afirma o jovem que participará de sua quinta eleição.

Para Alejandra, o voto dos estrangeiros terá um peso importante. "Como eles vão se posicionar eleitoralmente? Por um lado, temos um discurso cada vez mais radical em relação à imigração dos três principais candidatos da direita. Por outro, vejo que o governo de Gabriel Boric tem tratado de maneira séria essa questão, colocando ela em debate, buscando acordos com os outros países e levando em conta que essas pessoas são sujeitos de direitos", ressalta.

A acadêmica também chama a atenção para a utilização do medo como instrumento para angariar votos, de imigrantes ou não, principalmente por parte de Kaiser e Kast. "Quando discursam, os dois candidatos acabam representando a raiva dos eleitores que se sentem abandonados politicamente. A cultura do medo se tornou o eixo dessas campanhas", afirma. Ainda segundo Alejandra, o mesmo já ocorreu em outros países da região.

Cedeño ainda não sabe em quem vai votar, mas acredita que a maioria dos seus compatriotas escolherão um candidato da direita porque tem receio de que o Chile "se torne uma Venezuela". Há mais de uma década, o país sul-americano vive sob uma ditadura de esquerda e enfrenta uma grave crise econômica. "Ainda que a direita apresente propostas duras contra a imigração, os venezuelanos acreditam que ela sempre vai zelar pelo crescimento econômico e pela segurança, o que é importantíssimo para nós. Sempre votei na direita, sem pensar duas vezes, mas neste ano estou tentando mudar a minha mentalidade, buscar um meio-termo", salienta o barista.

