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ÁSIA Cristãos denunciam aumento de ataques na Índia A Índia tem 1,4 bilhão de habitantes, dos quais mais de 2% são cristãos, segundo o último censo

Cristãos indianos do estado de Bengala Ocidental denunciaram neste sábado (21) um aumento dos ataques contra sua comunidade desde a chegada ao poder do partido nacionalista hindu ao governo estadual.

Segundo eles, igrejas foram vandalizadas e pastores agredidos neste estado de 100 milhões de habitantes, no leste do país de maioria hindu, desde a vitória, em maio, do partido Bharatiya Janata (BJP), do primeiro-ministro Narendra Modi, nas eleições regionais.

Trinta e cinco representantes cristãos de diferentes regiões da Índia se reuniram neste sábado em Calcutá, capital de Bengala Ocidental.

Segundo Herod Mullick, secretário e fundador do Bangiya Christiya Parisheba, um fórum que representa as denominações cristãs no leste e nordeste da Índia, foram registrados pelo menos 60 incidentes desde 4 de maio, quando o BJP chegou ao poder no estado.

A AFP não conseguiu verificar esse número.

As vítimas "acusaram, em várias ocasiões, organizações de direita", declarou Mullick.

Segundo ele, vários grupos interromperam cultos dominicais, exigiram documentos de identidade e acusaram os fiéis de promover conversões forçadas de hindus.

O presidente do BJP em Bengala Ocidental, Samik Bhattacharya, afirmou recentemente que ocorrem conversões forçadas em Asansol, uma cidade industrial localizada a cerca de 223 quilômetros de Calcutá, e acusou uma grande escola missionária cristã de discriminação religiosa.

A Índia tem 1,4 bilhão de habitantes, dos quais mais de 2% são cristãos, segundo o último censo.

Os cristãos afirmam que sua religião está presente na Índia há quase dois mil anos.

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