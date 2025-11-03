Seg, 03 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda03/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CASO SUZANE VON RICHTHOFEN

Cristian Cravinhos se manifesta após "Tremembé": "Muita mentira"

O comentário de Cristian sobre a série Tremembé se refere ao enredo, que cita o suposto caso do presidiário com outro detento durante sua passagem pelo presídio

Reportar Erro
Cristian Cravinhos se manifesta após estreia da série "Tremembé"Cristian Cravinhos se manifesta após estreia da série "Tremembé" - Foto: Reprodução/Instagram @cristian.cravinhos

Cristian Cravinhos, envolvido no assassinato dos pais de Suzane Von Richthofen, se pronunciou nesse domingo, 2, sobre a série Tremembé, que relata a rotina que criminosos de casos conhecidos tiveram dentro do presídio, apelidado de "presídio dos famosos".

"Bora, galera! Muita mentira", escreveu, em suas redes sociais. Condenado a 38 anos e seis meses de prisão, ele cumpre pena em regime aberto desde março de 2025.

O comentário de Cristian sobre a série Tremembé se refere ao enredo, que cita o suposto caso do presidiário com outro detento durante sua passagem pelo presídio, bem como sua relação com o irmão Daniel Cravinhos. Nas suas redes sociais, ele descreve ter gosto por motos e surfe e diz estar "ressurgindo como uma fênix", animal mitológico conhecido por "renascer das cinzas".

Leia também

• Livro sobre 'Tremembé' entra no top 10 da Amazon depois de série

• "Tremembé": o que esperar da série do Prime Video sobre o "presídio dos famosos"

Além de Cristian, o irmão Daniel e Suzane também são retratados no novo conteúdo da Amazon Prime Video, que estreou na última sexta-feira, 31.

Através dos cinco episódios disponíveis, também é possível ver a relação e compreender outros casos criminais de grande repercussão no Brasil, como o de Elise Matsunaga, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, assassinos de Isabella Nardoni.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter