Cristian Cravinhos se manifesta após "Tremembé": "Muita mentira"

Cristian Cravinhos, envolvido no assassinato dos pais de Suzane Von Richthofen, se pronunciou nesse domingo, 2, sobre a série Tremembé, que relata a rotina que criminosos de casos conhecidos tiveram dentro do presídio, apelidado de "presídio dos famosos".

"Bora, galera! Muita mentira", escreveu, em suas redes sociais. Condenado a 38 anos e seis meses de prisão, ele cumpre pena em regime aberto desde março de 2025.

O comentário de Cristian sobre a série Tremembé se refere ao enredo, que cita o suposto caso do presidiário com outro detento durante sua passagem pelo presídio, bem como sua relação com o irmão Daniel Cravinhos. Nas suas redes sociais, ele descreve ter gosto por motos e surfe e diz estar "ressurgindo como uma fênix", animal mitológico conhecido por "renascer das cinzas".

Além de Cristian, o irmão Daniel e Suzane também são retratados no novo conteúdo da Amazon Prime Video, que estreou na última sexta-feira, 31.

Através dos cinco episódios disponíveis, também é possível ver a relação e compreender outros casos criminais de grande repercussão no Brasil, como o de Elise Matsunaga, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, assassinos de Isabella Nardoni.





