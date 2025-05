A- A+

LUTO Cristina de Orleans e Bragança, bisneta da princesa Isabel e tataraneta de D. Pedro II, morre aos 7 Ela teve uma parada cardiorrespiratória enquanto se recuperava de uma cirurgia no abdômen no Hospital da Unimed, em Petrópolis

Cristina de Orleans e Bragança, bisneta da princesa Isabel e tataraneta de D. Pedro II, morreu nesta quinta-feira, aos 74 anos, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Nascida na cidade, ela era filha de Dom Pedro Gastão e irmã de Francisco de Orleans e Bragança.

Formada em Biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Cristina estava aposentada e morava em Itaipava. Ela teve uma parada cardiorrespiratória enquanto se recuperava de uma cirurgia no abdômen no Hospital da Unimed, em Petrópolis.

O corpo de Cristina será velado no sábado e sepultado no Cemitério Municipal de Petrópolis. Ela deixa o marido, Antônio Marinho, duas filhas — Anna Teresa e Paola Maria — e um neto.

