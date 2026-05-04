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RIO DE JANEIRO Cristo Redentor é iluminado com cores da Polônia em homenagem ao Dia da Constituição Um dia após festejar a Colômbia por Shakira, as cores no monumento celebram a data e também união polonesa com o Brasil

Um dia depois de ganhar as cores da bandeira da Colômbia em homangem ao show de Shakira, em Copacabana, o Cristo Redentor se vestiu de branco e vermelho na noite deste domingo, entre 20h e 21h, em homenagem ao Dia da Constituição da Polônia, celebrado em 3 de maio.

Promulgada em 1791, a carta é considerada a primeira constituição da Europa e a segunda do mundo, após a dos Estados Unidos. Segundo o vereador Vitor Hugo (MDB), a homenagem também simboliza a ligação entre Brasil e Polônia e a influência de princípios constitucionais semelhantes entre os países.







Ele destacou ainda o papel da diáspora polonesa no Brasil. Vitor Hugo é vice-presidente da Anmpol (Associação dos Municípios com Etnia Polonesa).

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