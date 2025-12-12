A- A+

FÉ Cristo Redentor ganha local para fiéis agradecerem as graças alcançadas Sala da Gratidão, que será inaugurada nesta sexta-feira (12), receberá os ex-votos de católicos de todo o mundo

O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor inaugura, na manhã desta sexta-feira, um espaço destinado a expor as graças alcançadas por fiéis pela intercessão do Cristo Redentor. A chamada Sala da Gratidão receberá os ex-votos (palavra que deriva da expressão ex voto suscepto, que significa “por um voto alcançado”, em latim) de católicos de todo o mundo.

A sala ficará localizada próxima à Capela de Adoração Laudato Si’ e à Secretaria do Santuário. O local é inspirado nas chamadas Salas dos Milagres ou Salas das Promessas, presentes em diversos Santuários do Brasil, como o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, e do mundo. Os ex-votos são objetos, fotos, cartas e testemunhos oferecidos como prova de fé e gratidão.





Para participar, os devotos poderão registrar os testemunhos diretamente na Secretaria do Santuário ou enviá-los pelo e-mail [email protected].

"As pessoas que recebem graças querem entregar fotos, símbolos do que foi alcançado. Estamos falando de um dos grandes Santuários do mundo. Então, vamos ter essa Sala da Gratidão para que a gente possa fazer os agradecimentos. Vou colocar as fotos que remetem ao acidente que sofri e a de como estou hoje, bem, graças a Deus", destaca o reitor do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, Padre Omar.

Em 5 de julho deste ano, o sacerdote fraturou sete costelas e teve contusões pulmonares e cardíacas após a van em que estava sofrer um capotamento na cidade de Santa Ana de Coro, capital do estado de Falcón, a 320 quilômetros de Caracas, na Venezuela.

Veja também