Cristo Redentor inicia processo de certificação climática para reduzir a pegada de carbono

O Santuário Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, deu um passo significativo rumo à sustentabilidade ao iniciar o processo de certificação climática, em colaboração com a Rio Book e a Green Initiative.

O acordo, assinado pelo Consórcio Cristo Sustentável, busca alinhar o icônico Patrimônio Mundial da Unesco, cuidado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, às práticas de turismo sustentável, com foco na redução da pegada de carbono.

Inspirada pelos avanços de Machu Picchu e alinhada aos esforços da ONU Turismo para promover a sustentabilidade na região, a iniciativa visa integrar o desenvolvimento do turismo à descarbonização.

— Nossa visão para um setor de turismo próspero, alinhado aos grandes desafios que a humanidade precisa superar, é clara: o desenvolvimento do turismo e a descarbonização podem e devem caminhar juntos — afirmou Gustavo Santos, diretor da ONU Turismo para as Américas, destacando o simbolismo do Cristo Redentor como uma mensagem global para outros destinos.

Localizado no Parque Nacional da Floresta da Tijuca, o monumento é considerado um símbolo da conexão entre cultura, espiritualidade e natureza. O Santuário, em conjunto com o Instituto Redemptor e a Obra Social Leste Um, tem uma agenda de sustentabilidade ambiental.

Guiado pela Agenda 2030 da ONU e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Consórcio Cristo Sustentável vem adotando práticas de governança ambiental e social, para gerar impacto climático positivo em todas as suas atividades.

— O Cristo Redentor, símbolo universal de acolhimento e inclusão, caminha para o seu centenário em 2031, consolidando-se como destino turístico, cultural e religioso do Brasil que alcançou este nível de comprometimento com a sustentabilidade climática na gestão de suas atividades. Nosso planejamento estratégico e nossa governança buscam integrar as melhores práticas ambientais — disse o padre Omar,

Com esse processo, o Santuário Cristo Redentor alinhará seus esforços à Declaração de Glasgow sobre Ação Climática no Turismo. Lançada na COP26 em 2021, a Declaração de Glasgow foi endossada por mais de 700 organizações no mundo todo e conclama os agentes do setor de turismo a reduzirem suas emissões pela metade até 2030 e a alcançarem emissões líquidas zero até 2050.

