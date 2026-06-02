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CONFLITO Cristo Redentor luta e destrói Estátua da Liberdade em vídeo gerado por IA pelo Irã Propaganda de guerra foi publicada nas redes sociais da Embaixada do país na Tunísia

O Brasil foi envolvido em uma propaganda de guerra do Irã contra os Estados Unidos Unidos nessa segunda-feira (1°). A Embaixada iraniana na Tunísia, país do Norte da África, publicou um vídeo feito por Inteligência Artificial (IA) que mostra o Cristo Redentor e a Estátua da Liberdade lutando.

O vídeo foi publicado na rede social X após o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçar impor tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras.

As imagens começam exibindo o monumento, que é símbolo norte-americano de democracia, justiça e direitos humanos que fica em Nova York. Em seguida, a estátua se aproxima do cartão-postal brasileiro no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, e tenta lhe dar um soco.

O Cristo Redentor, no entanto, impede o soco e atinge a Estátua da Liberdade uma sequência de golpes até destruí-la completamente.

Na legenda da publicação, a Embaixada iraniana escreveu: "Uma frente. Uma luta". Em outro post, completou dizendo que o vídeo representava "a vitória da fé sobre o imperialismo".

Propaganda de guerra

Em meio ao confronto direto do Irã com os Estados Unidos e Israel, os países começaram a utilizar vídeos satíricos, desenhos e cenas fictícias criadas através da tecnologia.

O Irã também utiliza vídeos com IA como propaganda de guerra. As peças ironizam o desempenho norte-americano na guerra no Oriente Médio e são compartilhadas nas redes sociais pela mídia estatal e por embaixadas do Irã.

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