CARTÃO-POSTAL DO BRASIL Cristo Redentor: monumento no Rio completa 93 anos neste sábado Missa e parabéns marcaram o início das comemorações

´Símbolo da capital carioca, o Cristo Redentor comemora neste sábado (12), 93 anos. O dia de celebração começou com missa em ação de graças pelo aniversário do monumento, às 9h, presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta.

Em seguida, houve os parabéns ao Cristo Redentor, organizado pela Sociedade Amigos da Rua da Carioca e Adjacências (Sarca), com a distribuição de bolo comemorativo aos visitantes. Na parte da tarde, haverá missas às 15h e 17h, no santuário.

“A celebração desses 93 anos do sagrado monumento ao Cristo Redentor trabalhará a perspectiva universal da redenção, um Cristo para todos e por todos”, destaca o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar Raposo.

A festa prossegue neste domingo (13), às 9h, quando a distribuição de brinquedos e livros infantis da campanha social Clássico é Brincar fará a alegria da criançada, desta vez no Morro da Providência, na região central do Rio.

Na segunda-feira (14), às 10h, no Santuário Cristo Redentor, três turmas do projeto social Padaria Artesanal vão se formar.

O projeto visa promover a capacitação empreendedora como forma de estimular a inclusão produtiva, a formalização e a geração de emprego e renda, sobretudo para a população em situação de vulnerabilidade social. As turmas têm 30 alunos de diversas favelas da cidade do Rio de Janeiro.

Monumento

O Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno, fica localizada no topo do morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar, dentro do Parque Nacional da Tijuca. A parte da frente da estátua está voltada para a Baía de Guanabara e as costas para a Floresta da Tijuca.

O monumento foi confeccionado em concreto armado e pedra sabão e tem 30 metros de altura, sem contar os 8 metros do pedestal. É a maior estátua do mundo no estilo Art Déco. Seus braços se esticam por 28 metros de largura e a estrutura pesa 1.145 toneladas.

