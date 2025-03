Cristo Redentor reabre ao público depois de morte de turista

A- A+

O monumento do Cristo Redentor reabriu ao público, na manhã desta terça-feira (18). O ponto turístico, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, havia sido fechado na segunda-feira (17), depois que um turista gaúcho passou mal e morreu, sem atendimento médico, na manhã de domingo (16).



A reabertura ocorreu depois de uma vistoria da Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor, que constatou a adoção de medidas para garantir a segurança dos visitantes, como o funcionamento de um posto médico das 7h às 19h e a permanência de uma ambulância no local.

“É natural que ainda tenha uma coisinha ou outra [a se fazer], como a troca de extintores, mas que já está sendo providenciada. Nossa preocupação é com a vida daqueles que aqui frequentam, do turista, do consumidor, e que eles tenham total segurança e que o que é deles de direito será cumprido”, afirmou o secretário estadual de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca.

O turista Alex Duarte, de 54 anos, passou mal e morreu, vítima de infarto, na escadaria de acesso ao Cristo Redentor. O posto de saúde do local ainda não estava aberto quando ocorreu o incidente.

Em suas redes sociais, a nora de Alex, Melissa Schiwe, que é enfermeira e tentou prestar socorro à vítima, criticou o fato de o posto de atendimento médico estar fechado e de um despreparo da equipe.

