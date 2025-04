A- A+

Rio de Janeiro Após turista se machucar, Cristo Redentor pode ser interditado novamente, diz Procon Na última quinta-feira (17), um adolescente de 16 anos foi atingido por um pedestal de ferro na cabeça e no pé. A estrutura voou após uma ventania no local

Um mês após um turista morrer na escadaria do Cristo Redentor, um visitante chileno foi atingido por um pedestal, que voou com o vento forte, e o ponto turístico pode voltar a ser interditado. Nesta Sexta-feira da Paixão, equipes da Secretaria de estado de Defesa do Consumidor e do Procon-RJ interromperam uma missa e notificaram a Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro por conta do acidente.



Como adiantou a coluna de Ancelmo Gois, na última quinta-feira (17) parte de um pedestal de atingiram a cabeça e o pé esquerdo de um adolescente que visitava o local.

Segundo avaliação dos órgãos, foi constatado que não há autorização do Iphan, nem do Corpo de Bombeiros para a montagem de eventos no platô do Monumento do Cristo Redentor. Por conta disso, a instalação de estruturas no local foram proibidas até que a administração do monumento apresente a documentação necessária.



"Há a necessidade de autorização do Iphan por se tratar de um monumento tombado e do Corpo de Bombeiros para que os eventos não promovam riscos para os consumidores que estejam no local", explica o Secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca.

