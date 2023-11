Criticado por papel na escravidão, Lloyd's of London é uma luta antirracista

A- A+

A companhia de seguros britânica Lloyd's of London, uma das instituições mais antigas do centro financeiro de londrino, anunciou que quer empregar dezenas de milhares de libras na luta contra as desigualdades raciais, depois que uma pesquisa apontou seu "papel importante" no tráfico transatlântico de escravizados .

O anúncio "responde a uma pesquisa realizada pela Black Beyond Data, com sede na Universidade (americana) Johns Hopkins", que "mostra claramente que o Lloyd's (...) exerceu um papel importante no tráfico e na economia escravagista transatlântica", segundo um comunicado divulgado nesta quarta-feira (8).

Símbolo da City de Londres, o grupo, fundado no século XVII, é uma das instituições mais antigas desse centro financeiro.

A companhia "faz parte de uma rede sofisticada de interesses financeiros que permitiu essas atividades possíveis", acrescentou em seu comunicado ao Lloyd's de Londres, que já havia pedido perdão em 2020 por um período "horrível e vergonhoso".

Nesta quarta, o Lloyd's publicou o "Futuros Inclusivos", um programa que "inclui uma série de disciplinas que englobam a contratação, a pesquisa, o investimento, as doações de caridade (...) que compreenderão a próxima década e além", em medidas destinadas a reduzir as desigualdades raciais.

O grupo prevê investir, nesse contexto, um total de 52 milhões de libras (64 milhões de dólares ou 312 milhões de reais, na cotação atual), confirmou um porta-voz à AFP.

Mas esta discussão não é "nada de nada" e parece "uma operação de comunicação", denunciou Kehinde Andrews, professor especializado em questões relativas à diáspora africana da Universidade de Birmingham, à imprensa britânica, lamentando, em particular, a ausência de reparações diretas .

"Sabemos que não podemos apagar o passado. Mas podemos fazer algo para combater as desigualdades que vemos hoje", argumentou Mark Lomas, gerente do Lloyd's, citado no comunicado do grupo.

