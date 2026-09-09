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Crítico de Donald Trump, Jimmy Kimmel pode ficar fora do ar em 2027 após polêmicas com presidente

Eventual saída teria motivações financeiras e não políticas, garantem fontes

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O presidente americano, Donald Trump, e o apresentador de TV Jimmy KimmelO presidente americano, Donald Trump, e o apresentador de TV Jimmy Kimmel - Foto: Mandel Ngan/AFP

A próxima temporada do talk show Jimmy Kimmel Live!, que estreia nesta terça-feira, pode ser a última, segundo informações do portal Page Six. A revelação chega em meio aos constantes atritos entre o apresentador americano, um dos mais duradouros e bem-sucedidos da TV americana, e o presidente Donald Trump.

Fontes próximas à produção afirmam que o contrato de Jimmy Kimmel não será renovado, o que encerraria uma trajetória histórica de 24 anos no ar em maio de 2027. A ABC Entertainment, no entanto, nega a informação e classifica os relatórios como "puramente especulativos".

Embora Kimmel seja abertamente crítico ao ex-presidente Donald Trump, que chegou a exigir o cancelamento do programa, fontes do setor garantem que uma eventual saída não tem motivações políticas.

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A mudança estaria atrelada à reestruturação financeira promovida pela Disney, empresa-mãe da ABC. O novo CEO da empresa, Josh D’Amaro, vem promovendo cortes de orçamento e oferecendo aposentadorias antecipadas a executivos veteranos.

"Ele não tem medo do governo... Josh não está se dobrando" — afirmou uma fonte da indústria, reforçando que a decisão é estritamente financeira.

Apesar dos rumores, a atração continua gerando engajamento. A apresentadora e comediante Rosie O’Donnell comandou o programa por quatro noites como apresentadora convidada, alcançando grandes índices de audiência e viralizando na internet ao fazer uma paródia da música tradicional Danny Boy, adaptada para provocar Donald Trump como "Donnie Boy".

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