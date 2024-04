A- A+

Prêmio CRO-PE lança concurso para matérias jornalísticas sobre odontologia com premiação de até R$ 5 mil Eduardo Vasconcelos, presidente do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, deu detalhes do "I Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia" em entrevista à Rádio Folha FM 96,7

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE) lançou o edital do I Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia. O presidente da entidade, Eduardo Vasconcelos, detalhou as informações sobre a premiação em entrevista à Rádio Folha FM 96,7, nesta terça-feira (2).

O I Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia vai abranger três categorias: jornalismo escrito (impresso ou online), jornalismo de vídeo e jornalismo de áudio. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre os dias 1 e 20 de novembro deste ano por meio do formulário disponível no site oficial do CRO-PE (www.cro-pe.org.br).

A premiação foi uma ideia pioneira da instituição em Pernambuco. O presidente Eduardo Vasconcelos ressaltou a importância do jornalismo para divulgar as várias formas da odontologia.

"Muita gente só conhece a odontologia do medo, da broca, da dor do dente ou da harmonização facial. Mas a gente tem muita coisa positiva que é escondida e parte da população não sabe. Contamos com a parceria do jornalismo profissional de qualidade para levar a informação à população. Uma população bem informada sabe reivindicar melhor seus direitos”, afirmou o presidente do CRO-PE.

Na visão de Eduardo Vasconcelos, o Brasil tem a maior e melhor odontologia do mundo. Entretanto, essa prática é marcada pela desigualdade no acesso aos serviços. Um dos objetivos do concurso é combater essas diferenças ao divulgar o tema. “O jornalismo entra nesse aspecto de combater essas desigualdades. Esse prêmio vem para informar a população dos direitos que ela tem e combater um bocado dessa desigualdade que existe na odontologia aqui em Pernambuco e no Brasil”.

Em todas as categorias serão aceitos trabalhos jornalísticos produzidos e publicados em meios de comunicação durante o período de 20 de novembro de 2023 a 20 de novembro de 2024. Cada jornalista pode inscrever uma matéria por categoria.

O primeiro colocado receberá R$ 5 mil, o segundo R$ 3 mil, o terceiro R$ 2 mil e o quarto, R$ 1 mil. Além disso, todos os vencedores serão agraciados com um certificado e o troféu Leão de Nuca, reconhecendo sua contribuição destacada para a promoção da saúde bucal.

“Minha expectativa é que o prêmio se mantenha e amplie. Estamos fazendo essa edição como um piloto, com valores acanhados, porque a gente quer acertar para no ano que vem fazer ainda maior”, comentou.

O concurso proposto pelo CRO-PE tem o objetivo de ser amplo. De acordo com o presidente do CRO-PE, todas as pautas no universo da odontologia serão válidas.

“A pauta da fiscalização e denúncia, da transformação pessoal, das pessoas com deficiência, das pessoas trans que fazem a hormonização paga pelo SUS e não conseguem fazer o tratamento odontológico associado e têm diversos problemas de saúde bucal por conta disso”, pontuou Eduardo.



