Croácia torna-se o 3º país da UE a criminalizar o feminicídio

A Croácia tornou-se, nesta quinta-feira (14), o terceiro país da União Europeia, depois de Chipre e Malta, a criminalizar o feminicídio, após uma reforma do Código Penal aprovada pelo Parlamento.

"Com estas mudanças protegemos os direitos, a segurança e a dignidade das mulheres e enviamos a mensagem de que a violência contra as mulheres é inaceitável", declarou o primeiro-ministro croata conservador, Andrej Plenkovic, no final de fevereiro, ao apresentar o projeto de lei.