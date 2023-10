Crossfit: o que é, benefícios, como fazer e diferença para a academia tradicional

A- A+

O crossfit é uma atividade física de alta intensidade que envolve a combinação de uma variedade de exercícios, que mudam a cada treino. Além de ser mais dinâmica, outro diferencial da prática é que ela é realizada em grupo, o que leva muitos adeptos a criarem um senso de comunidade. Devido ao esforço necessário, os resultados são bons, porém é importante adotar cuidados para evitar riscos como lesões e exaustão.

O que é crossfit?

O crossfit é um tipo de atividade física de alta intensidade criado por um ex-treinador de ginástica chamado Greg Glassman ainda nos anos 2000. Segundo o Conselho Americano de Exercício (ACE), o principal diferencial é a combinação de uma variedade de exercícios, como levantamento de peso, corrida, ginástica, treinos de resistência, pular corda, e muitos outros.

Para que serve o crossfit?

O objetivo, além da perda de peso, é melhorar a capacidade cardiorrespiratória, o condicionamento físico e a resistência muscular. A prática tem ganhado diversos adeptos por, graças à alta intensidade, proporcionar bons resultados. Além disso, estimula a pessoa pela diversidade das atividades e por ser realizada de forma coletiva.

O crossfit é seguro?

No entanto, assim como todo exercício de maior impacto, pode aumentar o risco de lesões caso não seja feita com o devido cuidado e acompanhamento profissional. O crossfit também pode ter uma adesão mais difícil por exigir muito esforço físico do indivíduo.

O que é o exercício de crossfit?

O crossfit é uma atividade de alta intensidade, coletiva, que envolve uma variedade de exercícios como:

Exercícios em argolas;

Exercícios na barra fixa;

Exercícios de força com halteres e objetos pesados, como pneus e sacos de areia;

Levantamento de peso olímpico;

Pular corda;

Subir em corda;

Corrida;

e muitos outros.

Geralmente, os treinos mudam diariamente, e a combinação montada pelo professor para aquele dia é conhecida como “WOD” (Workout of the day, ou treino do dia, em português). As sessões são em grupo e duram aproximadamente 60 minutos.

Qual é a diferença de crossfit para academia?

Tanto o crossfit, como a academia (musculação) têm objetivos semelhantes: ganho de massa muscular e perda de peso. No entanto, há algumas diferenças entre as práticas.

Intensidade

O crossfit é sempre um treino de alta intensidade, que mistura diversos exercícios de modo a desenvolver uma ampla variedade de aptidões físicas, como resistência, agilidade, velocidade, potência, força, entre outras. Além disso, utiliza mais equipamentos como cordas, bolas e pesos.

Já a musculação é mais concentrada apenas nos exercícios de resistência, com o uso de máquinas que oferecem treinos isolados e com uma intensidade menor do que a observada no crossfit.

Programa de treino

Enquanto na academia as atividades seguem uma rotina com os aparelhos e exercícios definidos para cada dia, a chamada “série”, no crossfit as atividades são mais dinâmicas, com combinações diferentes formadas a cada sessão, os “WODs”.

Em grupo x sozinho

No crossfit, a atividade é realizada de forma coletiva, em grupos, o que leva a um senso de comunidade maior. Para muitas pessoas, é o que garante uma motivação a mais para realizar a atividade física. Já na academia, o treino é individual na maior parte das vezes, com as pessoas se revezando entre os aparelhos.

Qual é a vantagem de fazer crossfit?

Por ser uma atividade de alta intensidade, há uma série de benefícios associados ao crossfit. Segundo um estudo da Universidade de Harvard, pessoas que aderem a exercícios do tipo por apenas 30 a 60 minutos por semana já têm um risco de 10% a 20% menor de morte.

Além disso, um trabalho publicado na revista científica Sports Medicine Open acompanhou praticantes do crossfit e observou um aumento da sensação de comunidade, satisfação e motivação durante os treinos.

No geral, o crossfit tem benefícios como:

Perda de peso;

Aumento de força e potência;

Melhora da resistência;

Definição corporal;

Melhora da aptidão cardíaca;

Melhora da saúde óssea;

Fortalecimento da estrutura muscular;

Maior flexibilidade;

Melhora da saúde geral;

Sensação de pertencimento a uma comunidade.

Quais os riscos do crossfit?

É comum escutar uma preocupação associada ao crossfit com possíveis riscos de lesão. De fato, eles existem, mas um trabalho publicado na revista científica Workplace Health & Safety constatou que os riscos são semelhantes àqueles de outras atividades físicas de alta intensidade.

Caso não seja feito corretamente, o crossfit pode levar a lesões musculares, na coluna e nas articulações. Além disso, pode levar a pessoa a um estado de exaustão e, de forma mais rara, provocar quadros de rabdomiólise – uma destruição dos músculos ligada ao excesso de exercício físico.

Como fazer crossfit de forma segura?

Segundo o ACE, para minimizar os riscos é essencial que o especialista ensine os movimentos básicos corretamente, como o posicionamento correto da postura durante a execução, e que a pessoa progrida aos poucos no nível de intensidade, para que o corpo se acostume e consiga se recuperar aos novos estímulos.

De acordo com a Universidade de Utah, a melhor maneira de evitar lesões é ouvir o próprio corpo. Isso quer dizer que, ao sentir dores e cansaços além do comum, é importante reduzir a intensidade e compartilhar com o profissional responsável pelo treino para avaliar o risco de uma lesão.

Fontes: Conselho Americano de Exercício (ACE); Universidade de Harvard; Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e Universidade de Utah.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO ONU aprova resolução que pede liberação de civis e trégua humanitária