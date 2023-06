Crossfit sexual: 3 minutos de exercícios extenuantes estimulam o desejo nos homens, diz novo estudo

A- A+

Pesquisadores da Universidade de Siegen e da Universidade de Trier, na Alemanha realizaram um estudo sugerindo que homens que realizam poucos minutos de exercícios físicos são mais propensos a sentir maior desejo sexual do que aqueles que fazem pouco ou não se exercitam.

Segundo os cientistas, apenas três minutos de estresse no corpo na forma de exercício físico são suficientes para impulsionar o sistema nervoso simpático que governa a resposta do corpo à excitação, como aumento da pressão arterial, crescimento da frequência cardíaca e dilatação pupilar mais rápida.

Para o estudo, foram inscritos 45 estudantes universitários saudáveis do sexo masculino que não estavam abaixo do peso nem obesos, não tinham doenças psiquiátricas ou subjacentes e não eram fumantes excessivos ou usuários de drogas. No início do experimento, os homens foram conectados a um equipamento que mediria seus batimentos cardíacos, pressão arterial e outras respostas fisiológicas.

Eles tiveram que realizar um teste de força de preensão segurando um dispositivo de teste o mais forte possível, seguido de um período de descanso de 10 minutos para registrar seus níveis de estresse, excitação e ansiedade em uma escala.

Os participantes do estudo foram divididos aleatoriamente em dois grupos: o grupo de controle, que exerceria muito pouca energia, e o 'estresse' ou grupo de exercícios. O último teve que segurar o dispositivo de medição em 45% de sua força máxima de preensão, de acordo com o estudo, e manter a mesma quantidade de pressão por três minutos.

O grupo de controle, por sua vez, agarrou o dispositivo de teste com apenas 10% de sua pegada máxima, considerada uma pressão muito fraca, seguida de um período de descanso de sete minutos.

Os homens viram fotos retratando violência, atividades esportivas, sexo, situações sociais cotidianas e paisagens naturais. Um dispositivo de rastreamento ocular foi usado para medir o reflexo de piscar de olhos de cada pessoa.

Aqueles que foram solicitados a exercer mais energia em três minutos mostraram uma frequência cardíaca mais alta e dilatação pupilar mais rápida quando apresentados a imagens sexuais do que as pessoas que exerceram muito pouca energia, sugerindo que os efeitos posteriores do exercício tornam uma pessoa mais facilmente despertado.

"Em conjunto, nossas descobertas fornecem fortes evidências para o aprimoramento do processamento sexual pela exposição aguda ao estresse em homens e sugerem envolvimento diferencial de mecanismos parassimpáticos versus simpáticos”, escreveram os autores do estudo.

