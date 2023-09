Cruz Vermelha alerta para número "enorme" de mortos por inundações na Líbia

A- A+

As chuvas torrenciais e as inundações na Líbia deixaram um número "enorme" de mortos, que pode entrar na casa de milhares, já que o país tem quase 10 mil desaparecidos, afirmou nesta terça-feira (12) um funcionário do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho(CICV).

"Não temos números definitivos no momento", disse Tamer Ramadan durante a entrevista coletiva regular da ONU em Genebra, na qual advertiu que "o número de desaparecidos se aproxima de 10 mil".

Ramadan afirmou que espera ter informações mais precisas sobre o número de vítimas nas próximas horas.

"As necessidades humanitárias superam em muito as capacidades do Crescente Vermelho Líbio, e inclusive as do governo", explicou Ramadan, ao vivo da Tunísia.

Classificada pelos cientistas como um "fenômeno extremo em termos de volume de água", a tempestade Daniel afetou nos últimos dias a Grécia, Turquia e Bulgária, com um balanço de 27 mortos.

O leste da Líbia abriga os principais campos e terminais de petróleo do país. A Companhia Nacional de Petróleo (NOC) declarou "estado de alerta máximo" e suspendeu os voos entre os centros de produção, onde as atividades foram drasticamente reduzidas.

