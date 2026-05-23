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Saúde Cruz Vermelha anuncia que três voluntários na RDC morreram de ebola Voluntários da Cruz Vermelha morreram após possível contágio durante missão humanitária em região epicentro do surto de ebola na RDC

A Cruz Vermelha anunciou, neste sábado (23), que três voluntários morreram na República Democrática do Congo (RDC) após aparentemente contraírem o vírus ebola enquanto trabalhavam em março.

A RDC enfrenta um surto de ebola, que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou como emergência de saúde pública de importância internacional.

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) indicou que os voluntários pertenciam à Cruz Vermelha da RDC na província de Ituri.

Eles trabalhavam na filial de Mongbwalu, considerada o epicentro do surto.

"Acredita-se que Alikana Udumusi Augustin, Sezabo Katanabo e Ajiko Chandiru Viviane contraíram o vírus ebola enquanto trabalhavam, realizando atividades de manejo de corpos em 27 de março, como parte de uma missão humanitária não relacionada ao ebola", disse a FICV em um comunicado.

A FICV informou que um deles morreu em 5 de maio e os outros dois em 15 e 16 de maio, respectivamente.

"Esses voluntários perderam a vida enquanto serviam suas comunidades com coragem e humanidade", afirmou a federação sediada em Genebra.

A OMS informou na sexta-feira que há 82 casos confirmados e sete mortes confirmadas na República Dominicana, com quase 750 casos suspeitos e 177 mortes suspeitas.

O surto, que segundo os especialistas provavelmente circulava sem ser detectado há algum tempo, é causado pela variante Bundibugyo do vírus ebola, menos comum, para a qual não existem vacinas ou tratamentos aprovados.

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