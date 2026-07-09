Cruz Vermelha cria "emblema digital" para ampliar proteção humanitária ao ciberespaço
Nas zonas de conflito, seus emblemas indicam que seus trabalhadores, veículos e instalações estão protegidos e não devem ser atacados
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) apresentou, nesta quinta-feira (9), um protótipo de "emblema digital" destinado a ampliar a proteção de seus símbolos ao ambiente online.
Nas zonas de conflito, seus emblemas indicam que seus trabalhadores, veículos e instalações estão protegidos e não devem ser atacados.
Mas, diante da transferência dos conflitos para o âmbito digital, a organização trabalha desde 2020 em um emblema que permita identificar e proteger os sistemas informáticos da Cruz Vermelha e de instalações médicas contra possíveis ataques.
Leia também
• Pico da epidemia de ebola ainda não foi atingido na RDC e surto pode durar um ano, diz Cruz Vermelha
• Cruz Vermelha anuncia que três voluntários na RDC morreram de ebola
• Cruz Vermelha cortará seu orçamento em 17% e 2.900 empregos para 2026
Em um evento realizado no laboratório europeu de física CERN, perto de Genebra, o CICV anunciou que havia dado um "passo importante" até a criação de um emblema digital funcional.
A organização apresentou um protótipo que agora será submetido a testes em condições reais e a um processo de padronização.
"Durante mais de 160 anos, a Cruz Vermelha, o Crescente Vermelho e, mais recentemente, o Cristal Vermelho transmitiram uma mensagem simples em meio à guerra: esta pessoa, este veículo, este prédio estão protegidos. Respeitem-nos. Protejam-nos. Não os ataquem", declarou o diretor-geral do CICV, Pierre Krähenbühl, aos participantes, uma ideia que agora querem levar ao mundo digital.
O protótipo do chamado Emblema Digital Autêntico (ADEM, na sigla em inglês) utiliza certificados criptográficos para sua autenticação e para garantir que só possa ser aplicado a infraestruturas digitais humanitárias e de saúde.