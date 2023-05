Cruz Vermelha expressa preocupação com dissolução de filial na Nicarágua

A- A+

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC, sigla em inglês) expressou nesta quinta-feira (11) preocupação com a decisão da Nicarágua de dissolver sua filial naquele país, após acusá-la de violar a neutralidade nos protestos de 2018.

O Congresso da Nicarágua, dominado pela Frente Sandinista do presidente Daniel Ortega, aprovou ontem por unanimidade a dissolução da Cruz Vermelha local, que operava desde 1931, confiscou suas propriedades e a substituiu por um órgão vinculado ao governo.

"A IFRC está profundamente preocupada com a dissolução da Cruz Vermelha Nicaraguense", indicou a Federação em mensagem enviada à AFP. “Esta situação poderia colocar em risco atividades humanitárias muito necessárias no país, bem como o trabalho dos funcionários e o voluntariado", acrescentou a IFRC, que reúne as sociedades da Cruz Vermelha de mais de 190 países e tem sede regional no Panamá.

"Estamos monitorando de perto a situação e avaliando a melhor forma de proceder. A partir dos resultados desta análise, informaremos sobre nossos próximos passos", concluiu a IFRC, que tem sede central em Genebra.

