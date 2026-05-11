Hantavírus
Cruzeiro afetado por hantavírus deixa Tenerife após últimas evacuações
A embarcação, na qual permanecem 26 tripulantes, deve levar cerca de cinco dias para chegar a Roterdã
O navio de cruzeiro Hondius, afetado por um surto de hantavírus, deixou a ilha espanhola de Tenerife nesta segunda-feira (11), após a conclusão das últimas 28 evacuações previstas, constataram jornalistas da AFP.
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A embarcação, na qual permanecem 26 tripulantes, deve levar cerca de cinco dias para chegar a Roterdã, nos Países Baixos, segundo sua proprietária, a Oceanwide Expeditions.