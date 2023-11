Cruzeiro atingido por surtos de Covid e gastroenterite atraca na Austrália

A- A+

Um possível surto duplo de Covid-19 e gastroenterite em um cruzeiro foi declarado encerrado depois que ele atracou em Adelaide, na Austrália, e os passageiros desembarcaram na manhã de segunda-feira (13). O porta-voz da Princess Cruise disse que há menos de 10 passageiros doentes ou com algum tipo de sintoma. A South Australia Health acrescentou que os casos eram “consistentes" e que o número de infecções voltaram aos níveis normais.

A Princess Cruises negou qualquer "surto duplo" no cruzeiro Grand Princess, que tinha capacidade para 2.600 passageiros e 1.150 tripulantes e fazia uma viagem de ida e volta de quatro dias de Adelaide a Melbourne. No entanto, o porta-voz afirmou que na viagem anterior, que durou 14 dias de ida e volta de Melbourne a Queensland, várias pessoas apresentaram sintomas de doenças respiratórias e gastrointestinais.

“Embora a maioria dos passageiros não tenha sido afetada pela doença naquela viagem, lançamos preventivamente um programa abrangente de desinfecção, desenvolvido em coordenação com as autoridades de saúde internacionais para evitar uma maior propagação”, afirmaram, segundo The Guardian.

O primeiro-ministro da Austrália do Sul, Peter Malinauskas, disse que as pessoas a bordo do navio que chegarem a Adelaide na segunda-feira e precisarem de cuidados urgentes serão transportadas para instalações hospitalares de forma segura.

“É algo que monitoramos de perto nas últimas 48 horas”, disse Malinauskas ao programa Nine's Today na segunda-feira.

"A boa notícia são os relatos que recebemos dos operadores de cruzeiros de que o número de casos apresentados diminuiu drasticamente ao longo dos últimos dias.”

A SA Health disse em comunicado que o navio atracou em Melbourne no sábado para passar por uma limpeza e todos os passageiros desembarcaram enquanto isso era realizado. A Princess Cruises disse que o navio será novamente desinfetado em Adelaide na segunda-feira, antes de retornar a Melbourne.

Segundo o jornal britânico The Guardian, Maureen Monk, uma passageira a bordo do navio, disse que os passageiros começaram a relatar mal-estar no segundo dia do cruzeiro. Depois disso, cada vez mais pessoas ficaram confinadas em seus quartos.

Maureen disse que sentiu que a falta de comunicação sobre os surtos criou um “ambiente inseguro” para os passageiros. Isso ocorre em meio a uma nova onda de Covid na Austrália, com 2.493 casos confirmados no sul da Austrália na sexta-feira, após 1.700 casos confirmados na semana anterior. Os casos também aumentaram nacionalmente depois de uma queda após o inverno, de acordo com dados do departamento federal de saúde.

Também houve alertas sobre um surto gastrointestinal na Austrália, com casos nos últimos 12 meses mais que o dobro do número normal.

Veja também

TERRORISMO Polícia prende terceiro suspeito de planos de atos "terroristas" no Brasil