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hantavírus Cruzeiro com surto de hantavírus segue para as Ilhas Canárias com 146 pessoas a bordo Três doentes chegaram à Holanda para tratamento, OMS monitora oito casos ligados ao MV Hondius e Espanha prepara operação sanitária em Tenerife

O cruzeiro MV Hondius, ligado a um surto de hantavírus que já deixou três mortos e oito casos identificados, navega agora em direção às Ilhas Canárias com 146 pessoas a bordo sob "medidas rigorosas de precaução". A chegada da embarcação à Espanha mobiliza autoridades sanitárias europeias, enquanto três pacientes em estado grave evacuados do navio já desembarcaram na Holanda para tratamento.

Operado pela Oceanwide Expeditions, o MV Hondius ficou ancorado por três dias perto de Cabo Verde antes de receber autorização para seguir viagem. A expectativa é que atraque em Tenerife, onde todos a bordo passarão por avaliação médica. Se forem considerados aptos a viajar, os estrangeiros serão repatriados, enquanto os passageiros espanhóis serão enviados a um hospital militar em Madri para cumprir quarentena.

Não haverá risco afirmou Mónica García, ministra da Saúde da Espanha, depois de dizer que a operação "evitará contato" entre os ocupantes do navio e moradores das Ilhas Canárias.

A decisão, porém, enfrenta resistência regional.

Não posso permitir que [o barco] entre nas Canárias declarou Fernando Clavijo, presidente das Canárias, à rádio espanhola Onda Cero: Essa decisão não se baseia em nenhum critério técnico e tampouco nos deram informações suficientes.

Segundo a atualização mais recente da Organização Mundial da Saúde (OMS), oito casos de hantavírus foram identificados em pessoas ligadas ao navio três confirmados e cinco suspeitos. Autoridades de saúde da África do Sul detectaram em dois pacientes confirmados a cepa Andes, variante predominante na América Latina e associada, em surtos anteriores, à rara transmissão entre humanos em contato muito próximo.

É muito diferente da Covid e da gripe afirmou Maria Van Kerkhove, representante da Organização Mundial da Saúde (OMS): Não estamos falando de contato casual a certa distância entre as pessoas, mas sim de contato realmente físico.

Entre os três evacuados estão um britânico, um holandês e um alemão. O britânico, identificado por veículos de imprensa como Martin Anstee, ex-policial de 56 anos, estaria em "condição estável" na Holanda. O passageiro alemão, de 65 anos, era "estreitamente ligado" a uma mulher alemã que morreu a bordo em 2 de maio. Também foi removido um tripulante holandês de 41 anos.

A OMS confirmou ainda um caso positivo na Suíça: um homem que desembarcou do navio testou positivo para hantavírus e está hospitalizado em Zurique.

O paciente respondeu a um e-mail do operador do navio informando os passageiros sobre o evento de saúde disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS).

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