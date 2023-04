A- A+

Pernambuco Cruzeiro internacional faz parada emergencial em Noronha para atendimento médico a turista húngaro O homem de 88 anos estaria com suspeita de edema no pulmão e infarto

Um cruzeiro internacional realizou, na manhã deste Domingo de Páscoa (9), uma parada emergencial em Fernando de Noronha, em Pernambuco, para deixar um turista húngaro de 88 anos que estava com suspeita de edema agudo no pulmão e infarto agudo do miocádio.



De grande porte, o navio não pode entrar no Porto Santo Antônio, em Noronha, sendo necessário o turista ser transportado para a ilha numa embarcação menor.



Em Fernando de Noronha, o idoso foi levado pelo pelo Samu para o Hospital São Lucas. Segundo a assessoria de Comunicação do Governo de Pernambuco, ele passa por exames de eletrocardiograma, raio-x e enzimas cardíacas.



O paciente, nesta tarde, "encontra-se (em estado de saúde) estável, com suporte de oxigênio para manter saturação."



A assessoria de comunicação informou ainda que não se sabe se será necessária a transferência - aérea - para o Recife.



O cruzeiro o MS Música, com bandeira do Panamá, partiu esse sábado (8) do Recife em direção à ilha espanhola de Tenerife.





