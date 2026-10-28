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Internacional Cruzeiro residencial suspende operações e abandona 200 passageiros no Camboja Odyssey partiu da Irlanda do Norte em outubro de 2024 para uma viagem permanente, na qual os passageiros podiam comprar ou alugar cabines para férias ou para morar pelo resto da vida

Cerca de 200 passageiros que pagaram para morar em um cruzeiro enquanto viajavam pelo mundo foram abandonados em um porto no Camboja, informaram autoridades locais nesta quarta-feira (28).

A operadora Villa Vie Residences, com sede nos Estados Unidos, anunciou na terça-feira (27) que "suspendeu as "operações no Camboja" enquanto trabalhava para lidar com os "aumentos extraordinários" nos custos do combustível devido à guerra com o Irã.

O Odyssey partiu da Irlanda do Norte em outubro de 2024 para uma viagem permanente, na qual os passageiros podiam comprar ou alugar cabines para férias ou para morar pelo resto da vida. Alguns venderam todos os seus bens.

Em uma parada programada no porto de Sihanoukville, tiveram apenas sete horas para arrumar seus pertences e deixar o navio, afirmou Long Dimanche, vice-governador da província de Preah Sihanouk.

Randy Cassingham, um passageiro e autor de um blog sobre cruzeiros, escreveu que a ordem de desembarque ocorreu após uma "cascata de problemas" e que a empresa não estava fazendo "absolutamente nada para ajudar".

A operadora afirmou em um comunicado que estava "trabalhando com os moradores para coordenar o desembarque e identificar soluções de hospedagem temporária".

Segundo a Villa Vie, as despesas mensais de combustível por cabine haviam passado de 1.800 dólares (9.600 reais) para até 8.000 dólares (42.600 reais) em algumas regiões da Ásia.

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