AÇÃO SOCIAL CTM e parceiros fortalecem campanha pela igualdade racial no Terminal de Cajueiro Seco A iniciativa tem como propósito estimular a igualdade racial dentro dos espaços de mobilidade urbana

Nesta quinta-feira (20), Dia Nacional da Consciência Negra, o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), em parceria com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) e Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial de Pernambuco (COEPIR), levaram, no dia de hoje (19), ao Terminal de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, a campanha: “Aqui o racismo não tem passagem, igualdade é o único destino".

A ação integra o calendário do Mês da Consciência Negra e tem como objetivo reforçar o combate ao racismo e estimular a igualdade racial nos espaços de mobilidade urbana. As atividades começaram às 6h, com distribuição de material informativo e orientações voltadas para passageiros, motoristas e trabalhadores do sistema de transporte.

De acordo com Matheus Freitas, presidente do CTM, a proposta é levar a campanha para diferentes terminais ao longo do mês, ampliando o alcance das ações. “O transporte público é um espaço de convivência, cidadania e respeito. Nosso compromisso é garantir um ambiente seguro e igualitário, no qual qualquer forma de discriminação seja combatida”, destacou.

Orientações aos usuários:

O CTM reforça que elogios, sugestões, solicitações, reclamações ou denúncias devem ser registradas, no primeiro contato, na Central de Atendimento ao Cliente por meio do número 0800 081 0158 – de segunda a sexta, das 8h às 18h; ou pelo WhatsApp através do número 99488-3999 – todos os dias, das 8h às 18h



Caso a demanda não seja solucionada dentro do prazo, o usuário poderá acionar a Ouvidoria, informando o protocolo do atendimento inicial: [email protected] | 3182-5511 / 5633 / 5630 / 5519 – de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 16h

O CTM reforça que a participação dos usuários é fundamental para aprimorar os serviços prestados e fortalecer ações de cidadania no transporte público.

