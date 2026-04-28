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TRANSPORTE CTM monta esquema de transporte para formatura da PMPE na Arena de Pernambuco Linha 047 Cosme e Damião/Arena começa a operar às 13h, com viagens ajustadas à demanda e tarifa de R$ 4,50 sem gratuidade

Quem vai participar da formatura do Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP) da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), marcada para a próxima quinta-feira (30), na Arena de Pernambuco, contará com um esquema especial de transporte público para chegar ao local.

Para atender à demanda do evento, o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) vai colocar em operação a linha especial 047 – Cosme e Damião/Arena. Os ônibus começam a circular a partir das 13h, com funcionamento estendido de acordo com o fluxo de passageiros após a cerimônia, prevista para iniciar às 16h30.

As viagens sairão do Terminal Integrado Cosme e Damião conforme a procura dos usuários, com acompanhamento em tempo real feito por equipes de fiscalização. A expectativa é facilitar o deslocamento do público até a Arena, onde será realizada a solenidade.

A tarifa cobrada será a do Bilhete Único (Anel A), no valor de R$ 4,50, podendo ser paga em dinheiro ou com o cartão VEM. Por se tratar de uma operação especial, não haverá gratuidade nem descontos. Durante o embarque, também serão distribuídas pulseiras para ajudar na organização do acesso aos ônibus.

Usuários que desejarem registrar reclamações, sugestões ou elogios podem entrar em contato com a Central de Atendimento do CTM pelo telefone 0800 081 0158, de segunda a sexta, ou pelo WhatsApp (81) 99488-3999, disponível todos os dias. Caso a demanda não seja resolvida, há ainda a opção de acionar a Ouvidoria do consórcio.

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