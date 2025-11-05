CTM, MPPE e SJDH lançam campanha contra o racismo no transporte público
Ação busca conscientizar passageiros e trabalhadores sobre igualdade racial e respeito nos Terminais Integrados da Região Metropolitana do Recife
O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), em parceria com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) e o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, lançou nesta quarta-feira (5) a campanha “Aqui o racismo não tem passagem, igualdade é o único destino”, no Terminal Integrado Xambá, em Olinda. A iniciativa marca o Mês da Consciência Negra e reforça o compromisso das instituições com o combate à discriminação racial nos espaços de mobilidade urbana.
Conscientização e atividades educativas
Durante todo o mês de novembro, as ações acontecerão todas às quartas-feiras, em diferentes Terminais Integrados da Região Metropolitana do Recife (RMR): TI Pelópidas Silveira (Paulista), TI Cajueiro Seco (Jaboatão dos Guararapes) e TI Joana Bezerra (Recife).
As atividades têm início às 6h da manhã e incluem abordagens educativas, distribuição de materiais informativos e mini palestras voltadas a passageiros, motoristas e demais trabalhadores do sistema de transporte público. O foco é promover o respeito e reforçar que o transporte é um espaço de convivência cidadã e igualdade.
Transporte como espaço de cidadania
Segundo a secretária de Justiça e Direitos Humanos, Joanna Figueirêdo, a ação conjunta representa o compromisso do Governo de Pernambuco no enfrentamento ao racismo.
O promotor de Justiça Westei Conde y Martin Júnior destacou que o objetivo é massificar a mensagem de que racismo é crime e que o transporte público deve ser espaço de respeito às diferenças.
Apoio e divulgação
A campanha conta com apoio da Semobi, PMPE, COEPIR e das empresas operadoras do sistema de transporte público da RMR. Além das ações presenciais, há cartazes fixados nos terminais e peças veiculadas em backbus nas principais linhas de ônibus.
Serviço
Campanha: “Aqui o racismo não tem passagem, igualdade é o único destino”
Quando: Todas as quartas-feiras de novembro, a partir das 6h
Locais: Terminais Integrados Xambá (Olinda), Pelópidas Silveira (Paulista), Cajueiro Seco (Jaboatão) e Joana Bezerra (Recife)
Com informações da assessoria