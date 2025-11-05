A- A+

Racismo CTM, MPPE e SJDH lançam campanha contra o racismo no transporte público Ação busca conscientizar passageiros e trabalhadores sobre igualdade racial e respeito nos Terminais Integrados da Região Metropolitana do Recife

O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), em parceria com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) e o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, lançou nesta quarta-feira (5) a campanha “Aqui o racismo não tem passagem, igualdade é o único destino”, no Terminal Integrado Xambá, em Olinda. A iniciativa marca o Mês da Consciência Negra e reforça o compromisso das instituições com o combate à discriminação racial nos espaços de mobilidade urbana.

Conscientização e atividades educativas

Durante todo o mês de novembro, as ações acontecerão todas às quartas-feiras, em diferentes Terminais Integrados da Região Metropolitana do Recife (RMR): TI Pelópidas Silveira (Paulista), TI Cajueiro Seco (Jaboatão dos Guararapes) e TI Joana Bezerra (Recife).

As atividades têm início às 6h da manhã e incluem abordagens educativas, distribuição de materiais informativos e mini palestras voltadas a passageiros, motoristas e demais trabalhadores do sistema de transporte público. O foco é promover o respeito e reforçar que o transporte é um espaço de convivência cidadã e igualdade.

Transporte como espaço de cidadania

Segundo a secretária de Justiça e Direitos Humanos, Joanna Figueirêdo, a ação conjunta representa o compromisso do Governo de Pernambuco no enfrentamento ao racismo.

O promotor de Justiça Westei Conde y Martin Júnior destacou que o objetivo é massificar a mensagem de que racismo é crime e que o transporte público deve ser espaço de respeito às diferenças.

Apoio e divulgação

A campanha conta com apoio da Semobi, PMPE, COEPIR e das empresas operadoras do sistema de transporte público da RMR. Além das ações presenciais, há cartazes fixados nos terminais e peças veiculadas em backbus nas principais linhas de ônibus.

Serviço

Campanha: “Aqui o racismo não tem passagem, igualdade é o único destino”

Quando: Todas as quartas-feiras de novembro, a partir das 6h

Locais: Terminais Integrados Xambá (Olinda), Pelópidas Silveira (Paulista), Cajueiro Seco (Jaboatão) e Joana Bezerra (Recife)

Com informações da assessoria

Veja também