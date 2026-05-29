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ÔNIBUS CTM publica licitação para climatizar todas as estações de BRT da RMR; orçamento é de RS 8,3 milhões Empresa vencedora da licitação ficará responsável pelo fornecimento, instalação e implementação do sistema de climatização nas estações, incluindo a infraestrutura necessária para a instalação de aparelhos

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) lançou uma licitação para climatizar todas as 35 estações de BRT da Região Metropolitana do Recife (RMR). O documento foi publicado na edição desta sexta-feira (29) do Diário Oficial do Estado, em uma ação que prevê o investimento de cerca de R$ 8,3 milhões.

A empresa vencedora da licitação ficará responsável pelo "fornecimento, instalação e implementação do sistema de climatização nas estações, incluindo a infraestrutura necessária para a instalação de aparelhos", segundo o CTM.

As propostas poderão ser encaminhadas a partir das 14h30 da próxima segunda-feira (1°/07). Já a sessão de disputa está agendada para 2 de julho de 2026, às 10h30. O edital e seus anexos estarão disponíveis nos portais oficiais do Governo de Pernambuco PE Integrado e do CTM (veja também no fim da matéria).

"As intervenções vão permitir que as estações tenham melhores condições de funcionamento, com mais eficiência operacional e estruturas adequadas para atender os passageiros com mais qualidade", explicou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Pedro Neves.

A climatização das estações de BRT é um pedido antigo dos usuários do transporte público na região. Em uma região com mais calor, como é o Grande Recife, esperar por ônibus nesses espaços, muitas vezes com fila, se torna um desafio por conta do grande calor e pouca circulação do ar.



Com a licitação, no entanto, as 35 estações da região, dos corredores Norte-Sul e Leste/Oeste, serão contempladas. Veja todas abaixo:

Corredor Norte-Sul

Maurício de Nassau; Cruz de Rebouças; Bultrins; Mathias de Albuquerque; Kennedy; Tacaruna; Santa Casa da Misericórdia; Araripina; IEP; Treze de Maio; Riachuelo; José de Alencar; Hospital Central; São Salvador do Mundo; Jupirá; Istmo do Recife; Praça da República; Nossa Senhora do Carmo; Forte do Brum.

Corredor Leste-Oeste

Derby; Guararapes; Areinha; Barreiras; Padre Cícero; Capibaribe; BR-101; Getúlio Vargas; Benfica; Engenho Poeta; Riacho Cavouco; Caiara; Parque do Cordeiro; Forte do Arraial; Zumbi; Abolição.

Todas as 35 estações de BRT serão climatizadas. - Foto: Paulo Maciel/Grande Recife Consórcio

Reforma das estações

Além da licitação aberta para climatização, as nove estações do corredor Norte-Sul do BRT estão sendo reformadas.

A ação é conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (Seduh), com serviços de substituição de coberturas, implantação de nova sinalização, recuperação estrutural e adequações de acessibilidade nas estações em processo de requalificação.

São contempladas nove estações localizadas no corredor Norte-Sul da Região Metropolitana do Recife: Abreu e Lima, São Francisco de Assis, Cidade Tabajara, Aloísio Magalhães, Quartel, Sítio Histórico, Complexo de Salgadinho, Centro de Convenções e Paulista.



Veja o edital da licitação para propostas de climatização das estações de BRT abaixo:





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