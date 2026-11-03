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CONSCIENTIZAÇÃO CTM realiza ação contra importunação sexual nesta quarta-feira (4) Mobilização ocorre no Terminal Integrado PE-15, às 6h30; ação vai divulgar canais de denúncia e a plataforma "Protege Mulher"

O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) realiza, nesta quarta-feira (4), às 6h30, ação de conscientização contra a importunação sexual no Terminal Integrado PE-15.

A mobilização será feita em parceria com a Secretaria da Mulher de Pernambuco e contará com abordagens aos passageiros e distribuição de materiais informativos.

Durante a ação, serão divulgados os canais de denúncia e os serviços de acolhimento disponíveis para mulheres vítimas de violência.

Um dos recursos apresentados será o Protege Mulher, plataforma do Governo de Pernambuco que permite registrar casos de violência e importunação sexual, além de consultar orientações e localizar serviços de apoio psicológico e jurídico.

O acesso à ferramenta é gratuito e não exige a instalação de aplicativo. Para utilizá-la, basta escanear o QR Code ou acessar o site oficial.

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