Transporte CTM reforça operação especial para atender público do Festival Pernambuco Meu País Serviço ampliado facilita acesso ao evento em Camaragibe entre 5 e 7 de dezembro de 2025

O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) vai implementar uma operação especial para atender o público do Festival Pernambuco Meu País, que ocorrerá entre os dias 5 e 7 de dezembro de 2025, no Parque Aldeia dos Camarás, em Camaragibe. O reforço inclui mais viagens nas linhas que atendem a região e a criação de uma linha exclusiva para o evento.

Camará Shopping e o Parque Aldeia dos Camarás

A principal novidade é a ativação da linha especial Circular Camará, que fará o trajeto direto entre o Camará Shopping e o entorno do local do festival. A tarifa será de R$ 10,00, paga apenas em dinheiro. No embarque, o passageiro receberá uma pulseira de identificação, exigida para o retorno, que será gratuito.

A linha 2471 partirá da Parada 02, no pátio do Camará Shopping.

Mobilidade durante o festival

Segundo o CTM, a operação busca oferecer deslocamento mais organizado ao público, reduzindo o impacto no trânsito local e ampliando as opções de acesso ao evento. O festival é considerado um dos principais encontros culturais da Região Metropolitana.

Canais de atendimento ao usuário

O CTM reforça que sugestões, solicitações e reclamações podem ser registradas na Central de Atendimento ao Cliente, pelo número 0800 081 0158, de segunda a sexta, das 8h às 18h, ou pelo WhatsApp 99488-3999, todos os dias, no mesmo horário.

Em casos em que a demanda não for solucionada no prazo informado, o usuário pode recorrer à Ouvidoria, por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182-5511 / 5633 / 5630 / 5519, de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

SERVIÇO

Festival Pernambuco Meu País

Data: 5, 6 e 7 de dezembro de 2025

Local: Parque Aldeia dos Camarás - Camaragibe

Linha especial: Circular Camará (tarifa R$ 10,00, pagamento em espécie)

Saída: Parada 02 - Pátio do Camará Shopping

Retorno: Gratuito mediante apresentação da pulseira entregue no embarque

Com informações da assessoria

