CTM realiza ação educativa contra pulo de catraca em escola do Recife
Atividade ocorreu na manhã desta terça-feira (17), na Escola Estadual Sizenando Silveira
Estudantes da Escola Estadual Sizenando Silveira, no bairro da Boa Vista, no Recife, participaram, na manhã desta terça-feira (17), de uma ação educativa sobre os riscos e as consequências de pular a catraca dos ônibus.
A atividade foi promovida por equipes de Imprensa, Fiscalização e Educação do Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) e também abordou o uso do VEM Passe Livre.
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Orientação e diálogo
Quatro turmas receberam a palestra e participaram de um diálogo com os representantes do consórcio.
Durante a atividade, os alunos puderam esclarecer dúvidas, compartilhar opiniões e relatar situações vivenciadas no transporte público.
A ação também buscou orientar os estudantes sobre o acesso regular ao sistema de transporte por meio do VEM Passe Livre, benefício que garante gratuidade aos alunos que atendem aos critérios para recebê-lo.
"Conversamos com os jovens e alunos, em parceria com o colégio e os professores, sobre essa prática nociva ao transporte coletivo por ônibus da Região Metropolitana do Recife. Também falamos sobre a importância de pagar a tarifa, utilizar o passe livre e não ocupar os assentos destinados a idosos e pessoas com deficiência. Essas boas práticas são muito relevantes para a melhoria do sistema de transporte público de passageiros.", pontuou Kathia Sena, Gerente de Fiscalização do Grande Recife.