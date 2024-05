A- A+

TRÂNSITO CTTU anuncia mudança do trânsito no entorno do Cais de Santa Rita até agosto; veja nova rota A partir do dia 1º de junho será proibido circular na pista oeste do Cais de Santa Rita no sentido Zona Sul

A partir deste sábado, 1º de junho, os motoristas que costumam circular na região do Cais de Santa Rita deverão ficar atentos às mudanças do trânsito no local. De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), a partir desta data será proibido circular na pista oeste do Cais de Santa Rita no sentido Zona Sul, a mudança acontece devido à obra de construção do novo Centro de Convenções do Recife. A rota provisória, que vai funcionar até o fim das atividades no local, passará a ser feita pela Rua Cais de Santa Rita (pista do Mercado), que terá seu sentido invertido em direção à Zona Sul.

O retorno, que antes poderia ser feito em frente ao futuro Novotel, ficará proibido devido à interdição. O condutor que estiver seguindo no sentido Centro e deseja retornar à Zona Sul precisará seguir pela Avenida Martins de Barros, onde poderá ser feito o retorno pela Praça Dezessete, pela Rua Siqueira Campos ou pela Praça da República. Já os ônibus que trafegavam no sentido Zona Sul/Centro seguirão por trás do armazém para acessar o Terminal do Cais de Santa Rita.

Durante todo o período, agentes da CTTU estarão no local para ordenar o trânsito e indicar rotas alternativas. O órgão ressalta que, em caso de dúvidas, os cidadãos devem acionar a autarquia pelo teleatendimento gratuito, que funciona por 24h, no número 0800.081.1078.

Confira esquema especial de circulação

Agentes da CTTU estarão no local para ajudar condutores.Arte: CTTU / PCR / DIVULGAÇÃO

Complexo Porto Novo

A obra do REC Expo Center, com previsão de sessenta dias de duração e conclusão marcada para agosto, faz parte do Complexo Porto Novo Recife, liderado pela Construtora Tecla. A construtora é responsável por toda a estrutura do complexo, que também inclui a Marina Recife, o Novotel Marina Recife e o restaurante Bargaço.

O empreendimento está sendo construído em uma área de 8 mil m² e incluirá um pavilhão de 4.100 m², um auditório com capacidade para 1.500 pessoas e dez salas multifuncionais, com capacidade variando de 100 a 190 pessoas cada. O local foi projetado pelo arquiteto Jerônimo da Cunha Lima, responsável pelo projeto do Porto Novo Recife. O conceito foi desenvolvido após visitas a centros de convenções pelo Brasil, com consultoria da União Brasileira de Feiras (Ubrafe), garantindo que o empreendimento tenha os componentes necessários para assegurar o retorno do investimento.

Na coordenação, a Insight Feiras & Negócios e a Pmais Eventos se uniram aos investidores do Complexo Porto Novo Recife para a administração e operação do equipamento. Além disso, o grupo de investidores inclui a Maxxima Empreendimentos, Excelsior Seguros, Hima Participações e GL Empreendimentos.

Em entrevista para à Folha de Pernambuco, em abril, Tatiana Menezes, um das sócias diretoras da iniciativa, destacou que o centro foi planejado para se tornar uma referência no país pela funcionalidade, tecnologia e estrutura.



