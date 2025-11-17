CTTU promove blitz educativa em memória às vítimas de trânsito no Recife
Em 2024, 149 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito na capital pernambucana
A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS), promoveu, na manhã desta segunda-feira (17), uma blitz educativa em memória às vítimas de trânsito no Recife.
A mobilização ocorreu embaixo do Viaduto Capitão Temudo, no bairro do Cabanga, área central da capital pernambucana, e faz parte da série de ações em alusão ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, que começou no último domingo (16). De acordo com a CTTU, outras ações também devem ocorrer ao longo destes mês de novembro.
Durante a blitz, um painel informativo e uma faixa estendida no viaduto alertaram os condutores sobre o alto número de mortes no trânsito. Agentes da CTTU também estiveram no local orientando os motoristas e distribuindo panfletos.
"A gente junta a educação com a fiscalização para ter um foco no número de vítimas na cidade do Recife. Em 2024, Recife teve 149 mortes, um número preocupante. Então a gente está com essa iniciativa, passando a mensagem, para que consiga reduzir esses números", explicou o gerente de operação e fiscalização da CTTU, Gustavo Ferraz.
Os dados citados por Ferraz são de uma pesquisa realizada pelo Comitê Municipal de Prevenção aos Acidentes de Trânsito (Compat) e pela Secretaria de Defesa Social (SDS). Os números ainda apontam que os motociclistas são as principais vítimas fatais no trânsito. Junto com os pedestres, eles representam 82% das mortes no trânsito.
O coordenador da iniciativa Bloomberg, Gustavo Sales, alertou sobre os altos números de acidentes no trânsito.
"Existem muitas pessoas que estão sendo feridas [no trânsito]. O Samu está atendendo de 18 a 20 pesssoas por dia. Além disso, tem as pessoas que perdem a vida no trânsito, que geralmente são pessoas jovens. Então a gente lembra, traz essa memória e faz esse alerta à população: o excesso de velocidade é o principal fator de risco. A gente pede essa atenção para que as pessoas desacelerem", explicou.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o excesso de velocidade é o principal fator de risco, sendo responsável por mais de 50% das mortes no trânsito em países em desenvolvimento.
Dados da Iniciativa Global de Desenho de Cidades (GDCI, na sigla em inglês), também parceira da Iniciativa Bloomberg, demonstram que, ao reduzir a velocidade de um veículo de 50 km/h para 30 km/h no impacto, a probabilidade de um pedestre sobreviver aumenta dramaticamente, passando de cerca de 20% para 90%.
Motociclistas aprovam iniciativa
Maiores vítimas fatais dos acidentes de trânsito, os motociclistas aprovaram a iniciativa da CTTU e da Bloomberg.
Esse foi o caso de Jonas Sena, de 35 anos, que trabalha como motorista de aplicativo. Ele, que já sofreu cinco acidentes de moto, sendo o mais recente há um ano e meio, valorizou o papel da blitz educativa.
"Eu acho bastante importante porque a gente que trabalha em cima da moto não nos damos do quanto corremos para conseguir darconta da nossa demanda. No dia a dia, como queremos sempre bater uma meta, tentamos correr o máximo que podemos e esquecemos do perigo que corremos em cima da moto. É aí que está o problema", comentou.
Quem também destacou a orientação recebida pelos agentes da CTTU foi Mário Antônio Rufino, de 30 anos, que também atua como motorista por aplicativo.
"A importância de dirigir com consciência é saber que sempre tem alguém esperando por você em casa. A gente trabalha em uma região muito movimentada, tanto na manhã quanto no final do dia, por isso é muito importantepilotar com consciência, porque você dirige para você e para o próximo", afirmou.