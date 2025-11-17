Seg, 17 de Novembro

Trânsito

CTTU promove blitz educativa em memória às vítimas de trânsito no Recife

Em 2024, 149 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito na capital pernambucana

Blitz educativa da CTTUBlitz educativa da CTTU - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS), promoveu, na manhã desta segunda-feira (17), uma blitz educativa em memória às vítimas de trânsito no Recife.

A mobilização ocorreu embaixo do Viaduto Capitão Temudo, no bairro do Cabanga, área central da capital pernambucana, e faz parte da série de ações em alusão ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, que começou no último domingo (16). De acordo com a CTTU, outras ações também devem ocorrer ao longo destes mês de novembro. 

Painel informativo sobre o número de vítimas fatais no trânsito de Recife em 2024Painel informativo sobre o número de vítimas fatais no trânsito de Recife em 2024. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Durante a blitz, um painel informativo e uma faixa estendida no viaduto alertaram os condutores sobre o alto número de mortes no trânsito. Agentes da CTTU também estiveram no local orientando os motoristas e distribuindo panfletos.

"A gente junta a educação com a fiscalização para ter um foco no número de vítimas na cidade do Recife. Em 2024, Recife teve 149 mortes, um número preocupante. Então a gente está com essa iniciativa, passando a mensagem, para que consiga reduzir esses números", explicou o gerente de operação e fiscalização da CTTU, Gustavo Ferraz.

Gustavo Ferraz detalhou a importância da ação educativaGustavo Ferraz detalhou a importância da ação educativa. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Os dados citados por Ferraz são de uma pesquisa realizada pelo Comitê Municipal de Prevenção aos Acidentes de Trânsito (Compat) e pela Secretaria de Defesa Social (SDS). Os números ainda apontam que os motociclistas são as principais vítimas fatais no trânsito. Junto com os pedestres, eles representam 82% das mortes no trânsito.

O coordenador da iniciativa Bloomberg, Gustavo Sales, alertou sobre os altos números de acidentes no trânsito. 

"Existem muitas pessoas que estão sendo feridas [no trânsito]. O Samu está atendendo de 18 a 20 pesssoas por dia. Além disso, tem as pessoas que perdem a vida no trânsito, que geralmente são pessoas jovens. Então a gente lembra, traz essa memória e faz esse alerta à população: o excesso de velocidade é o principal fator de risco. A gente pede essa atenção para que as pessoas desacelerem", explicou.  

Gustavo Sales alertou a população sobre o panorama atual no trânsito de RecifeGustavo Sales alertou a população sobre o panorama atual no trânsito de Recife. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o excesso de velocidade é o principal fator de risco, sendo responsável por mais de 50% das mortes no trânsito em países em desenvolvimento.

 Dados da Iniciativa Global de Desenho de Cidades (GDCI, na sigla em inglês), também parceira da Iniciativa Bloomberg, demonstram que, ao reduzir a velocidade de um veículo de 50 km/h para 30 km/h no impacto, a probabilidade de um pedestre sobreviver aumenta dramaticamente, passando de cerca de 20% para 90%. 

Motociclistas aprovam iniciativa
Maiores vítimas fatais dos acidentes de trânsito, os motociclistas aprovaram a iniciativa da CTTU e da Bloomberg.  

Esse foi o caso de Jonas Sena, de 35 anos, que trabalha como motorista de aplicativo. Ele, que já sofreu cinco acidentes de moto, sendo o mais recente há um ano e meio, valorizou o papel da blitz educativa.

"Eu acho bastante importante porque a gente que trabalha em cima da moto não nos damos do quanto corremos para conseguir dar  conta da nossa  demanda. No dia a dia, como queremos sempre bater uma meta, tentamos correr o máximo que podemos e esquecemos do perigo que corremos em cima da moto. É aí que está o problema", comentou.

Jonas Sena, motorista por aplicativoJonas Sena, motorista por aplicativo. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Quem também destacou a orientação recebida pelos agentes da CTTU foi Mário Antônio Rufino, de 30 anos, que também atua como motorista por aplicativo.

"A importância de dirigir com consciência é saber que sempre tem alguém esperando por você em casa. A gente trabalha em uma região muito movimentada, tanto na manhã quanto no final do dia, por isso é muito importante  pilotar com consciência, porque você dirige para você e para o próximo", afirmou.

Mario Antônio Rufino, motorista por aplicativoMario Antônio Rufino, motorista por aplicativo. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

 

  

 

