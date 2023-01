CTTU bloqueia Cais da Alfândega para montar palco do Carnaval; mudança afeta 10 linhas de ônibus

A- A+

Foi iniciado, nesta quarta-feira (25), o bloqueio de trânsito do Cais da Alfândega, no Bairro do Recife, área central da cidade, para a montagem de um dos palcos do Carnaval 2023. A mudança atinge o itinerário de dez linhas de ônibus que trafegam pelo local.



De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), os condutores que passam pelo Cais do Apolo podem usar a rua Madre de Deus como rota alternativa. Agentes e orientadores de trânsito estarão na área para auxiliar na mobilidade.





O Grande Recife Consórcio de Transporte informou que dez linhas de ônibus que circulam pela área tiveram seus itinerários temporariamente modificados já na terça-feira (24).



Confira os coletivos afetados e por onde passarão:

018 – Brasília Teimosa - Via PCR

071 – Candeias - Via PCR

107 – Circular (Cabugá/Prefeitura)

168 – TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista) - Via PCR

611 – Alto José do Pinho

612 – Morro da Conceição

622 – Vasco da Gama (Cabugá)

631 – Nova Descoberta (Cabugá) – Via PCR

642 – Guabiraba (Córrego do Jenipapo)

- Passarão pelo Cais do Apolo, com giro à direita na Ponte Maurício de Nassau, rua Primeiro de Março e rua do Imperador, seguindo trajeto.



722 – Campina do Barreto

- Passará pelo Cais do Apolo, com giro à direita na Ponte Maurício de Nassau, rua Primeiro de Março e avenida Guararapes, seguindo itinerário

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, o Consórcio orienta que o usuário pode entrar em contato com a central de atendimento ao cliente, das 7h às 19h, pelo número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (81) 99488.3999, das 5h30 às 21h30.

Veja também

Polícia Assaltantes de alianças e cordões de ouro na Zona Norte do Recife têm prisão preventiva decretada