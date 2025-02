CTTU define esquema de trânsito para eventos de rua no Recife neste fim de semana; confira

A- A+

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de mobilidade para garantir a segurança viária durante os eventos de rua que acontecem no Recife neste fim de semana.

A programação inclui blocos carnavalescos e uma caminhada religiosa, com apoio de agentes de trânsito para orientar a população.

No sábado (8), às 20h, acontece o desfile do Bloco Lalau na Mídia. A concentração será na avenida Beberibe, em frente à loja Magazine Luiza, com percurso até Água Fria, na Zona Norte.

O evento contará com três trios elétricos e terá bloqueios itinerantes, com liberação das vias após a passagem do bloco. A dispersão está prevista para 0h do domingo (9).

No domingo (9), a programação começa com a Caminhada Evangelística, no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul, a partir das 13h.

O trajeto se inicia na rua Badejo e segue pela rua Arabaiana, rua Delfim, rua Francisco Valpassos, rua Dagoberto Pires, avenida Brasília Formosa, rua Marechal Hermes até a rua Brazópolis, na altura da Praça São Pedro. Os bloqueios serão desfeitos à medida que os fiéis avançam.

Às 14h, o Bloco Turma do Periquito desfila no bairro do Vasco da Gama, na Zona Norte, saindo da rua Vasco da Gama, em frente à Igreja Matriz de São Sebastião, e passando por ruas como Padre Lemos, Dona Ana Xavier e Estrada do Arraial. O bloqueio será itinerante, com previsão de dispersão às 18h.

Encerrando a programação, o Bloco Sindicato em Folia inicia seu percurso às 18h, saindo da Rua Padre Lemos, no bairro de Casa Amarela, seguindo até a Avenida Norte e retornando ao ponto de concentração. Os bloqueios também serão temporários, com previsão de encerramento à meia-noite.

Agentes de trânsito estarão nos locais dos eventos para orientar motoristas e pedestres e promover segurança viária. Em caso de dúvidas, os cidadãos podem acionar o teleatendimento gratuito da autarquia, disponível 24h pelo telefone 0800 081 1078.

