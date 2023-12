CTTU deflagra Operação Fim de Ano e conscientiza condutores sobre riscos de acidentes de trânsito

A- A+

Os últimos dias do ano chegaram e com eles os planejamentos de viagens e compromissos que permeiam os festejos natalinos. Dito isso, é preciso entender que os riscos de acidentes de trânsito aumentam, por causa da ingestão de bebidas alcoólicas, excesso de velocidade ou falta de atenção ao volante.

Qualquer descuido pode ser fatal ou trazer danos irreversíveis à vida. Para conscientizar os condutores de veículos sobre o assunto, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) fez uma blitz, na Avenida Agamenon Magalhães, bairro de Santo Amaro, centro do Recife, na manhã desta terça-feira (12).

A intervenção feita pelo órgão acontece em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (Bigrs), que levanta os dados periodicamente e estuda as possibilidades de comunicação direta com os motoristas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 50% dos sinistros de trânsito são causados por excesso de velocidade. O órgão levantou ainda que entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, foram registrados 429 acidentes com vítimas, somente no Recife. 40% das ocorrências com vítimas feridas em dezembro de 2022 aconteceram nos finais de semana.

A pesquisa revelou ainda que o uso do celular ao volante aumenta em quatro vezes mais as chances de um acidente de trânsito acontecer. Já o consumo de bebidas alcoólicas aumenta em 17 vezes a chance de o condutor se envolver em um sinistro com feridos ou mortos.

As pesquisas Observacionais Johns Hopkins detectaram que 47% dos passageiros do banco traseiro não utilizam o cinco de segurança. O uso correto do capacete reduz o risco de morte em até 47% das ocorrências.

De acordo com o gerente de operações da CTTU, Ilton Prazeres, as blitze acontecerão todos os dias, até o final do ano, nos principais corredores das zonas Norte, Sul e centro do Recife, sempre em dois pontos. Cerca de 20 agentes estão envolvidos na operação.

"O objetivo dessa ação é provocar mudança de comportamento nos condutores, a ponto de eles respeitarem os limites de velocidade. Esse excesso pode ser prejudicial à vida. Iremos fazer isso a partir das estatísticas dos anos de 2021 e 2022. A maioria dos acidentes acontece com motociclistas masculinos, entre 20 e 29 anos. Queremos que todos passem 2024 bem, sem sofrer acidentes", disse ele.

"A abordagem trata o condutor de forma que ele reflita sobre si mesmo e como está se comportando nas rodovias. Os agentes abordam, fazem a checagem dos documentos e das condições do veículo, sempre orientando o motorista para que ele respeite os limites de velocidade para ir e voltar do destino", complementou Prazeres.

André Correia, coordenador de fiscalização de trânsito da Bloomberg, destaca como funcionam os trabalhos de levantamentos estatísticos do órgão fiscalizador. Segundo ele, os bancos de dados são alimentados mensalmente.

"Nós somos uma organização mundial. Aqui no Brasil, estamos no Recife, em Salvador e no Estado de São Paulo. Entramos com uma consultoria, junto à Prefeitura do Recife, em alguns eixos, como fiscalização, dados, vias seguras e comunicação em diversos meios. Sempre há um acompanhamento pelos dois lados. Por causa disso, estamos tomando, a partir de hoje, algumas ações, em parceria com o Recife, para termos um trânsito mais seguro para toda a população", explicou.

Entre os condutores abordados, Rafael Inácio, de 35 anos, que conduz sob aplicativo, avaliou a importância da intervenção de trânsito. Segundo ele, os transtornos são inevitáveis, mas valem por uma boa causa: a vida.

"É válido, porque significa segurança para todos nós que estamos na correria do cotidiano, buscando o alimento. Serve para ficarmos cientes e darmos mais atenção ao trânsito que, infelizmente, é perigoso demais", salientou.

O motorista de aplicativo Ronaldo Xavier, 54, endossa as palavras do entrevistado anterior. Ele, que trabalha diariamente com o ramo, vivencia muita coisa na rotina de trabalho.

"É importante isso. Nota dez para a CTTU. Quando eu levo meu carro ao lava jato, vejo muitas pessoas com cerveja e a gente sabe que isso é errado. Esse controle dos agentes e o trabalho informativo é o diferencial para diminuir os acidentes no Recife. Estão de parabéns", destacou.

