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MOBILIDADE CTTU desativa Faixa Azul exclusiva para ônibus na Avenida Jean-Emile Favre, no Ipsep Equipamentos do tipo são tendências de mobilidade em todo o mundo para reduzir o transtorno para passageiros de coletivos e dar maior agilidade ao tráfego

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) desativou a Faixa Azul da avenida Jean-Emile Favre, no Ipsep, Zona Sul da capital pernambucana.

O corredor exclusivo para coletivos foi inaugurado na via em 6 de junho de 2025, e tinha operação das 6h às 8h de segunda a sexta-feira, mas saiu de operação na última quinta-feira 1º).

Equipamentos do tipo são tendências de mobilidade em todo o mundo para reduzir o transtorno para passageiros de coletivos, diminuir o tempo de espera de ônibus e dar maior agilidade ao tráfego.

Na capital pernambucana, Faixas Azuis seguem em circulação em grandes zonas de circulação de veículos, como na Estrada dos Remédios, na Zona Oeste, e nas avenidas Mascarenhas de Morais, na Zona Sul, e Agamenon Magalhães, no Centro.

Por cerca de um 1 ano e 4 meses, a Avenida Jean-Emile Favre operou com três faixas no sentido Ipsep–Ibura: duas destinadas ao tráfego misto e uma exclusiva para o transporte coletivo.

Por meio de nota, a CTTU informou que a decisão para desativação do corredor exclusivo para coletivos foi tomada após "escuta ativa da população que

frequenta o local".

"O equipamento funcionava durante duas horas nos dias úteis, correspondendo a cerca de 8% do período de operação da via com faixa exclusiva. A alteração busca promover uma melhor distribuição dos fluxos de veículos, facilitar os acessos ao bairro e contribuir para a dinâmica do local, considerando também a circulação dos usuários do transporte coletivo", afirmou a Autarquia.

Faixa Azul na avenida Mascarenha de Morais, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife. - Foto: José Britto/Arquivo Folha de Pernambuco

Avenida volta ao modelo de circulação anterior

Com a desativação da Faixa Azul, o binário formado entre as ruas Jean-Emile Favre e Raimundo Diniz retomou o modelo anterior de circulação, com duas faixas por sentido destinadas ao tráfego misto.

"A mudança ocorre após relatos da população acerca de impactos negativos na dinâmica viária do local durante o período de funcionamento do binário. A partir das manifestações, a CTTU realizou novas escutas e avaliações técnicas e operacionais para analisar as condições de circulação e os impactos das alterações viárias", informou.

Circulação da via volta a operar em mão dupla. - Foto: CTTU/Divulgação

Com a nova configuração, toda a extensão da Avenida Jean-Emile Favre volta a operar em mão dupla, como já ocorria antes da implantação do binário. A sinalização viária já está atualizada e orienta os usuários sobre a nova configuração de circulação.

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