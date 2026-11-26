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Mobilidade CTTU detalha esquema de mobilidade para Festa do Morro da Conceição Agentes de trânsito e orientadores estarão no local durante a festividade para fornecer orientações

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) detalhou o funcionamento da operação de trânsito durante a 122ª Festa do Morro da Conceição. A festividade tem início neste sábado (28) e seguirá até a quarta-feira (9), na Zona Norte do Recife.

De acordo com a CTTU, a operação contará com interdição de pontos estratégicos, restringindo o acesso de veículos ao Morro, e será implementada já no primeiro dia do evento, a partir das 12h, seguindo até à 1h da quarta-feira (9).

O acesso aos cruzamentos Largo Dom Luiz com a Avenida Norte e com a Rua Dois de Fevereiro, além de toda Rua Itacoatiara, que dá acesso à subida do morro, serão monitorados a partir do sábado (28).

Segundo a Autarquia, apenas a partir das 6h do domingo (6), as interdições passarão a ser contínuas e os bloqueios só serão desfeitos à 1h da quarta-feira (9) após o término da festa.

A depender do fluxo de pessoas, a CTTU comunicou que os bloqueios poderão ser estendidos. Apenas os veículos de moradores, devidamente identificados com um comprovante de residência, vão ter acesso à área.

A ação também vai atender as procissões da Bandeira e de Encerramento, realizadas nos dias 28 de novembro e 8 de dezembro, respectivamente.

Para a Procissão da Bandeira, com saída às 18h da sexta-feira (28), bloqueios itinerantes serão realizados durante o percurso, além da presença de batedores, que acompanharão os fiéis. O trajeto partirá do Parque da Macaxeira, seguindo pela a Avenida Norte, no sentido Centro, até o Largo Dom Luiz e Rua Itacoatiara.

Já na Procissão de Encerramento, com início às 15h da terça-feira (8), a Autarquia disponibilizará 25 batedores para acompanhar os fiéis.

Os bloqueios serão itinerantes, sendo montados e desfeitos conforme a passagem das pessoas, que saem da Avenida Cais do Apolo, na altura da sede da Prefeitura do Recife, em direção ao Morro da Conceição, passando pela Ponte do Limoeiro e Avenida Norte.

A CTTU recomenda a utilização de transportes coletivos ou transporte por carro de aplicativo e táxi. A Autarquia também reforçou que os fiéis cheguem cedo ao local devido ao grande número de pessoas e às restrições de estacionamento em via pública.

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