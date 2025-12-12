A- A+

TRÂNSITO Provas esportivas e eventos religiosos alteram trânsito no Recife neste fim de semana; confira Agentes da CTTU atuarão no Centro, na Zona Norte e na Zona Oeste para promover segurança viária no sábado (13) e domingo (14)

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou esquemas de trânsito para a realização de provas esportivas e eventos religiosos neste sábado (13) e no domingo (14).

As ações ocorrerão em diferentes regiões da cidade e contarão com agentes, orientadores de trânsito e monitoramento. Entre as atividades previstas estão corridas de rua, passeio ciclístico, carreata e caminhada comunitária.

Sábado

No sábado (13), a CTTU atuará na Family Run 2025, que será promvida das 16h30 às 17h30 com percurso total de 7 quilômetros, saindo da Rua da Aurora, em frente ao Ginásio Pernambucano.

Os corredores seguirão pela Ponte Princesa Isabel, Palácio do Campo das Princesas, Avenida Martins de Barros, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo e Ponte Limoeiro, retornando ao ponto inicial na Rua da Aurora.

Pela manhã, às 6h, ocorrerá a Corrida da Catedral da Trindade, com largada na Rua Carneiro Vilela e trajeto pela Avenida Santos Dumont, Rua Teles Jr., Rua Quarenta e Oito e Avenida João de Barros, retornando antes do Canal da Avenida Agamenon Magalhães.

Domingo

Já no domingo (14), as operações começam às 5h com a Running Experience Heineken 0.0, que terá largada no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul, e seguirá até as 11h.

Para possibilitar a montagem do pórtico de largada e chegada, haverá um desvio antecipado na Avenida Boa Viagem, a partir das 2h, direcionando os veículos para a Rua João Cardoso Aires.

Os percursos de 5 km, 10 km e 15 km contemplam a Avenida Boa Viagem, no sentido subúrbio, Avenida Zequinha Barreto, em Jaboatão, Av. Visconde de Jequitinhonha no contrafluxo da pista leste, Rua Verdes Mares e retorno pela orla até o Parque Dona Lindu.

Os principais desvios ocorrerão na Avenida Visconde de Jequitinhonha, na interseção com a Rua Professor Mário de Castro, onde o fluxo será orientado para a pista oeste. Trechos da orla também ficarão indisponíveis para veículos durante o evento.

Também no domingo, o Passeio Ciclístico Pedala Casa Amarela sairá às 6h da Rua Coronel João Batista do Rego Barros, ao lado do Parque Urbano da Macaxeira, e seguirá pela Avenida Norte até o Marco Zero.

No mesmo horário, a CTTU atuará na 42ª Cicorre – Etapa Praça Antônio Maria, com percurso a partir da Rua Samuel de Farias, passando pela Rua Jorge Gomes de Sá, Avenida Rui Barbosa, Ponte da Torre, Rua Amélia, Avenida Beira Rio, Avenida José Bonifácio, Rua João Tude de Melo, entre outras vias, com voltas de 4,8 km (1 volta) e 9,5 km (2 voltas).

Ainda no domingo, às 9h, haverá uma carreata e caminhada alusiva ao Dia da Bíblia, saindo da Rua Uriel de Holanda, seguindo pela Rua Mamede Coelho, Avenida Chagas Ferreira e Avenida Vereador Otalício de Azevedo, retornando ao ponto inicial.

Também no domingo, a CTTU montará operação viária para a 4ª Edição da Várzea Run, às 6h, na Zona Oeste do Recife, com percursos de 5 km e 10 km, partindo da Rua João Francisco Lisboa, passando pelas ruas Azeredo Coutinho, Coronel Pacheco, Amaro Gomes Poroca, Acadêmico Hélio Ramos, Isaac Buril, Mário Campelo, Barão de Muribeca e Travessa Barão de Muribeca, retornando ao ponto de largada.

Ao longo de todos os eventos, a CTTU orienta os motoristas para que planejem rotas alternativas, reduzam a velocidade e fiquem atentos à sinalização temporária instalada para os bloqueios e travessias dos participantes.

Todos os pontos interditados serão liberados progressivamente conforme o término das atividades. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU, por meio do telefone 0800.081.1078, disponível 24 horas.

