CTTU divulga esquema especial de mobilidade para eventos esportivos e culturais do final de semana
Mudanças no trânsito têm início nesta sexta-feira (3), com o evento Mardi Gras, e corridas que agitam o Recife no sábado (4) e domingo (5)
A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou esquemas especiais de trânsito em virtude de eventos culturais e esportivos que acontecerão entre a sexta-feira (3) e o domingo (5).
As ações têm início na sexta-feira com o cortejo de brincantes Mardi Gras no Recife, que se repete no sábado no Bairro do Recife.
O Mardi Gras no Recife terá início às 18h, na sexta-feira (3), no Marco Zero. O desfile do evento terá concentração na Rua dos Amores, e o percurso será pelas ruas do Bom Jesus, Praça do Arsenal e Rua da Guia.
De acordo com a CTTU, as interdições itinerantes terão início às 17h e seguem até as 23h, com bloqueios temporários em ruas como Bom Jesus, Barão Rodrigues Mendes, da Guia e Barbosa Lima Sobrinho. O evento ainda ocorre no sábado (4), a partir das 18h, com o mesmo esquema da sexta-feira.
Também no sábado, a partir das 5h, a 2ª Corrida da Guarda Municipal do Recife será realizada com largada na Rua dos Palmares. O percurso de 5 km segue pela Avenida Mário Melo, Rua da Aurora, Ponte do Limoeiro e Avenida Militar, retornando ao ponto inicial.
No caso dos atletas de 10 km, o percurso continua até a Praça Forte do Brum, Avenida Alfredo Lisboa, Ponte Maurício de Nassau e Ponte Buarque de Macedo, voltando pela Rua do Apolo até a chegada. Segundo a organização do evento, a previsão de término da prova é às 7h.
No período da tarde do dia 4, entre 17h e 19h30, acontece o Circuito Sesc de Corridas terá largada na Rua do Observatório, com trajetos de 5 km e 10 km que passam por vias centrais como Cais do Apolo, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Praça da República, Cais José Estelita e Viaduto das Cinco Pontas, até o retorno para o local de partida.
O domingo (5) terá a maior concentração de atividades. A Corrida Eco Run abre as atividades no Bairro do Recife, das 6h às 8h, e terá percursos de 5 km e 10 km passando por trechos como Forte do Brum, Rua da Aurora, Praça da República, Viaduto das Cinco Pontas e Avenida José Estelita.
Já a Corrida VL Construtora terá percurso único de 5km e acontecerá das 7h às 8h30, com largada na Rua da Aurora, passando pela Ponte do Limoeiro, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo e Ponte Princesa Isabel, retornando ao ponto de largada na Rua da Aurora.
Pela manhã, o bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, recebe mais dois eventos esportivos. A Corrida Circuito Granado Pink, das 5h às 9h30, terá largada no Shopping Recife, com trajeto pela Rua Dom João VI, Ponte Governador Paulo Guerra e Via Mangue.
Para viabilizar a corrida, a CTTU implantará desvios na Avenida Herculano Bandeira, Avenida República do Líbano, Rua Barão de Santo Ângelo e ruas de acesso à Avenida Dom João VI.
Outra opção para os atletas recifenses será a 6ª Corrida Brigadeiro Eduardo Gomes, que ocorre entre 6h e 9h e ocupa a Avenida Boa Viagem, no trecho entre o Segundo Jardim e o Parque Dona Lindu.
No período da tarde, a partir das 14h30, acontece a Caminhada Sim à Vida, na Avenida Boa Viagem, entre a Rua Coronel Benedito Chaves e o Terceiro Jardim. Os bloqueios serão itinerantes e desfeitos após a dispersão dos participantes.
Durante todos os eventos, os bloqueios de trânsito serão progressivamente desativados conforme a conclusão das atividades. A CTTU orienta que os condutores planejem seus deslocamentos, utilizem rotas alternativas e fiquem atentos à sinalização temporária.
Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.
